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Total War Firavun Lansman Tarihi ve Detayları Açıklandı

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Total War Firavun Lansman Tarihi ve Detayları Açıklandı

Sega geçtiğimiz günlerde merakla beklenen oyunu Total War Pharaoh'un çıkış tarihini duyurdu. Oyun, 11 Ekim'de dijital olarak indirilebilecek, sınırlı sayıdaki fiziksel sürümü ise 23 Ekim'de Avrupa'da yayınlanacak.

Creative Assembly'nin Total War: Troy stüdyosu tarafından geliştirilen Total War Pharaoh, oyuncuları Bronz Çağı'nın son günlerine götürüyor. Oyun Mısırlılar, Hititler ve gizemli Deniz Kavimleri arasındaki şiddetli savaşlara odaklanıyor.

Total War serisine daha çok düşünülmüş ve abartılmamış bir eklenti olarak tanımlanan Total War Firavun, Eski Mısır tarihine doğrudan bir bakış sunuyor. Tarihsel verilerin eksik olduğu durumlarda bazı yaratıcı özgürlükler alınırken oyun, oyuncuların tarihsel doğruluk konusundaki susuzluğunu tatmin etmeyi vaat ediyor.

Oyunun ön siparişini veren oyuncular, 29 Eylül Cuma'dan 2 Ekim Pazartesi'ye kadar erken erişim hafta sonu avantajından da yararlanacak. Ayrıca ön siparişlere ekstra kozmetik paketler ve diğer bonuslar da ekleniyor.

Somut ekstralardan hoşlananlar için Total War Pharaoh'un fiziksel sürümü, oyun deneyimine sürükleyicilik hissi katan fiziksel bir harita içerecek.

Genel olarak Total War Pharaoh, Total War serisine heyecan verici bir eklenti olmaya hazırlanıyor. Antik dünyaya odaklanması ve ilgi çekici tarihsel oynanışıyla oyunun hem strateji meraklılarını hem de tarih meraklılarını büyüleyeceği kesin.

kaynaklar:
– Sega, Total War Pharaoh'un çıkış tarihini duyurdu
– Total War: Firavun, Eski Mısır tarihinin doğrudan görüntüsünü sunuyor

By Robert Andrew

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