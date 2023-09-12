Total War: Firavun Tanıdık Formülde Yeni Heyecan Verici Mekanikler Sunuyor

Popüler oyun serisi Total War, son oyunu Total War: Pharaoh'u yayınladı. Total War: Pharaoh, oyunun son 20 yıldaki sayısız tekrarından dolayı biraz Total War yorgunluğu yaşamasına rağmen heyecanı yeniden alevlendirmeyi başardı. Creative Assembly'nin Sophia stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, yeni ve ilginç bir dokunuşla klasik bir kılıç ve sandalet deneyimi sunuyor.

Total War: Pharaoh'un öne çıkan özelliklerinden biri kapsamlı kampanya mekaniğidir. Oyun, ileri karakolların eklenmesiyle yeni bir karmaşıklık düzeyi sunuyor. Bu karakollar ek bina yuvaları görevi görerek oyunculara bölgelerini geliştirirken daha stratejik seçenekler sunuyor. Bu eklenen ayrıntı katmanı, köylerin kasabaları çevrelediği ve kasabaların şehirlerin etrafında toplandığı sanayi öncesi dünyayı yansıtıyor. Karakolların dahil edilmesi aynı zamanda bölgelerin uzmanlaşmasına da olanak tanıyarak oyunun kişiselleştirilmesini geliştirir.

Total War: Pharaoh, Nil'in yanı sıra oynanabilir alanını tarihi Napata bölgesini, Levant'ı ve Anadolu'nun Güney-Orta bölümünü kapsayacak şekilde genişletiyor. Ancak günümüz Türkiye'sinin Kuzey ve Batı kıyıları gibi bölgelere erişilemiyor ancak Deniz Kavimlerinin saldırılarını başlattığı yerler olarak oyunda çok önemli bir rol oynuyor.

Oyunun temel amacı oyuncuların ya Mısır Firavunu ya da Hititlerin Büyük Kralı olmalarıdır. Yöneticiler, çekirdek toprakların kontrolü, belirli binaların inşası ve Kraliyet Kararnamelerinin çıkarılması yoluyla oluşturulan bir kaynak olan meşruiyeti biriktirmelidir. Yeterli meşruiyet elde edildikten sonra, yöneticiler mevcut lidere bir iç savaşta meydan okuyabilir ve potansiyel olarak diğer rakiplerle karşı karşıya gelebilir. Hükümdar olmak sadece bir başlangıç; oyuncular kraliyet güçlerini biriktirmeye ve geçmişin büyük hükümdarlarını taklit ederek Antik Miraslarını inşa etmeye devam etmeli.

Total War: Pharaoh, benzersiz güçlere sahip birden fazla konum sunan büyüleyici bir Kraliyet Mahkemesi sistemi sunuyor. Oyuncular bu mahkeme üyeleriyle etkileşime girebilir, onlara iyilik yapabilir veya onlara karşı komplo kurabilir. Üyelerle ilişkiler kurmak, özel birimlere erişim izni verebilir ve hatta güç kazanmak için şantaj ve tehditlere yol açabilir. Karmaşık saha dinamikleri oyuna derinlik ve merak katıyor.

Total War: Pharaoh, benzersiz mekanikleri ve canlandırıcı yaklaşımıyla Total War serisini canlandırıyor. İster uzun süredir hayran olun ister seriye yeni başlayın, bu oyun heyecan verici ve sürükleyici bir deneyim vaat ediyor.

kaynaklar:

– Total War: Firavun İlk Bakış Görselleri.