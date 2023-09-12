Intel, Thunderbolt 5'i Tanıtıyor: Daha Hızlı Şarj ve Harici GPU'lar için Bant Genişliğini Artırıyor

Intel yakın zamanda popüler konnektör için bant genişliğinde önemli bir artış sunan yeni bir standart olan Thunderbolt 5'i tanıttı. Thunderbolt 5 ile kullanıcılar, bağlı dizüstü bilgisayarları önceki Thunderbolt 4'e kıyasla çok daha hızlı şarj etmeyi bekleyebilirler. Ayrıca Intel, Thunderbolt 5'in daha önce gözden kaçırılan bir ürünü yeniden canlandırma potansiyelini görüyor: oyuncular için harici grafik işlem birimi (GPU) ve yaratıcılar.

Thunderbolt 80'ün iki katı olan 4 gigabitlik etkileyici çift yönlü bant genişliğiyle Thunderbolt 5, harici ekranlar için şaşırtıcı bir 120 Gbps bant genişliği de sağlar. Bu üç kat artış, kullanıcıların birden fazla 8K ekrana veya 540 Hz'e kadar olağanüstü bir yenileme hızına sahip bir ekrana güç vermesini sağlar. Bu geliştirme, Thunderbolt 5'i piyasadaki en iyi oyun monitörlerini arayanlar için cazip bir seçim haline getiriyor.

Thunderbolt 5'in daha yüksek hızı ve daha büyük bant genişliği yalnızca veri aktarımlarına fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şarj hızlarına da fayda sağlar. Thunderbolt 5 cihazları 240 W'a kadar güç sunarak birçok dizüstü bilgisayarda ayrı bir güç bağlantı noktası ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bu gelişme, dizüstü bilgisayar kasası üzerinde ek bağlantı noktaları için daha fazla alan sağlayarak rahatlığı ve bağlantıyı artırır.

Intel'in İstemci Bağlantısı Bölümü başkanı Jason Ziller'e göre Thunderbolt 5'in artan bant genişliği, harici grafik kartlarına olan ilginin yeniden canlanmasına yol açabilir. Geçmişte insanlar, bilgisayarlarının grafik özelliklerini geliştirmek için güçlü grafik kartları ve güç kaynaklarını barındıran muhafazalar satın alırdı. Ancak bu harici GPU'lar, masrafları ve hacimleri nedeniyle hiçbir zaman yaygın bir popülerlik kazanamadı. Ziller, Thunderbolt 5'in gelişmiş performansının harici GPU'ları tekrar ana akım haline getirebileceğine inanıyor çünkü bant genişliğinin iki katına çıkarılması, gelişmiş performans ve genişletilmiş yetenekler için fırsatlar yaratıyor.

Ziller ayrıca müşteri alanında artan yapay zeka talebine işaret ederek gelecekte harici yapay zeka hızlandırıcılarının olasılığının da altını çizdi. Thunderbolt 5 donanımlı cihazların 2024 yılına kadar piyasaya çıkması beklenmese de tüketiciler hızda kayda değer bir artış ve harici GPU'ların potansiyel olarak yeniden canlanacağını öngörebilir.

Sonuç olarak, Intel'in Thunderbolt 5'i önemli ölçüde geliştirilmiş bant genişliği sunarak daha hızlı şarja ve harici GPU'ların potansiyel olarak yeniden canlanmasına olanak tanıyor. Yüksek çözünürlüklü ekranlara güç verme ve daha fazla güç sağlama yeteneğiyle Thunderbolt 5, oyuncular, yaratıcı kişiler ve daha hızlı veri aktarımı arayan herkes için kullanıcı deneyimini geliştirmeye hazırlanıyor. Ancak Thunderbolt 2024'in tam potansiyelini ve pazar üzerindeki etkisini görmek için 5'e kadar beklememiz gerekecek.

kaynaklar:

– PC Oyuncusu

- Razer

– CalDigit