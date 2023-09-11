Nintendo'nun Unutulan Atari Oyunu Sky Skipper'ın Yeniden Keşfi

Nintendo'nun atari oyunlarının ilk günlerinde isabetler ve kayıplar vardı. Ancak 1981 yazında Nintendo her şeyi değiştirecek oyunu piyasaya sürdü: Donkey Kong. Shigeru Miyamoto tarafından tasarlanan Donkey Kong, tüm zamanların en çok satan atari oyunlarından biri haline geldi ve dünyayı Mario ile tanıştırdı. Ancak Donkey Kong'un başarısının yanı sıra Miyamoto ve yönetmen Genyo Takeda, neredeyse unutulmuş başka bir atari oyunu üzerinde çalıştı: Sky Skipper.

Sky Skipper, 1981'de Japon oyun salonlarında test edilmek üzere sınırlı sayıda piyasaya sürüldü, ancak yanıt zayıftı. Benzer şekilde ılık bir resepsiyonla test edilmek üzere Nintendo of America'ya yalnızca birkaç dolap gönderildi. Oyun, Donkey Kong gibi dev gorillerden kaçınırken antropomorfik oyun kartları toplayan çift kanatlı bir uçak içeriyordu. Grafikler zamanına göre etkileyiciydi ancak oynanış kafa karıştırıcıydı ve pek ilgi çekici değildi.

Zayıf resepsiyon nedeniyle Sky Skipper hiçbir zaman resmi olarak piyasaya sürülmedi ve dolapların devre kartları 1982 yapımı Temel Reis oyunu için yeniden tasarlandı. Koleksiyoncu Alex Crowley oyundan etkilenip gizemlerini ortaya çıkarmaya başlayıncaya kadar Sky Skipper varoluştan silinmiş görünüyordu. Temel Reis'i çalıştıracak şekilde dönüştürülmüş orijinal bir Sky Skipper baskılı devre kartı (PCB) buldu ve onu satın aldı. Arkadaşı Mark Whiting'in yardımıyla PCB'de tersine mühendislik yapmayı ve Sky Skipper'ı tekrar çalıştırmayı başardılar.

Crowley daha sonra, orijinal kabin resmini siyah beyaz bir broşüre dayanarak yeniden yaratan Olly Cotton'un yardımıyla eski bir Temel Reis makinesi kullanarak Sky Skipper kabinini yeniden yarattı. Atari salonu koleksiyoncusu Whitney Roberts, Sky Skipper'ın aslında Nintendo of America'nın genel merkezinin lobisinde bulunduğunu keşfettiğinde bir başka gelişme daha yaşandı. Roberts, Sky Skipper'ın gerçekliğini doğrulayabildi ve fotoğrafları Crowley ile paylaştı.

Sky Skipper'ın yeniden keşfi, atari oyunu meraklıları için önemli bir an oldu. Nintendo'nun ilk atari oyunlarının tarihine katkıda bulunuyor ve oyuncuların bir zamanlar kaybolduğu düşünülen oyun tarihinin bir parçasını deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Tanımlar:

- Arcade oyunu: Genellikle eğlence salonlarında, restoranlarda ve diğer eğlence mekanlarında bulunan, halka açık büyük bir makinede oynanan bir oyun.

– PCB: Bir oyunu veya bilgisayar sistemini çalıştırmak için elektronik bileşenler içeren Baskılı Devre Kartı.

– Tersine mühendislik: Bir ürünün veya sistemin tasarımını veya özelliklerini belirlemek için analiz etme süreci.

– Yeniden kullanım: Bir şeyi farklı bir amaç için uyarlamak veya yeniden kullanmak.

Kaynak: (kaynak makale)