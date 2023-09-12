Samsung Foundry'nin Tensor G3 Çipi, Artırılmış Verimlilik için FO-WLP Ambalajını Tanıtıyor

Özet: Samsung Foundry'nin, geliştirilmiş verimlilik, gelişmiş grafik performansı ve enerji tasarrufu sunması beklenen Tensor G3 çipine FO-WLP (Fan-out wafer-level paketleme) ambalajını dahil ettiği bildiriliyor. FO-WLP daha önce Qualcomm ve MediaTek tarafından kullanılmıştı ancak bu, Samsung Foundry'nin bu teknolojiyi ilk uygulamasına işaret ediyor. Exynos 3 üzerine inşa edilen Tensor G2400 yongası, 9 çekirdekli bir CPU ve 715 çekirdekli Arm Immortalis G10 GPU'ya sahip olacak ve işlem ve grafik yeteneklerini artıracak. Çip, 8 Ekim'de Google'ın Pixel 8 ve Pixel 4 Pro cihazlarında piyasaya sürülecek.

Samsung Foundry tarafından geliştirilen Tensor G3 çipi, FO-WLP (Fan-out wafer-level paketleme) paketlemenin entegrasyonuyla akıllı telefon çip teknolojisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Qualcomm ve MediaTek tarafından tanıtılan bu paketleme tekniği verimliliği, grafik performansını ve güç tasarrufunu artırıyor. Samsung Foundry bu hamleyle akıllı telefon çip pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Exynos 3'ü temel alan Tensor G2400 çipi, Google'ın yakında çıkacak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro cihazlarına güç verecek. Bir Cortex-X9 prime çekirdeği, dört Cortex-A3 çekirdeği ve dört Cortex-A715 çekirdeği dahil olmak üzere 510 çekirdekli CPU yapılandırmasına sahiptir. Bu CPU kurulumu, gelişmiş işlem gücü ve verimliliği vaat ederek kullanıcıların daha sorunsuz çoklu görev ve daha hızlı uygulama yürütme keyfini yaşamasını sağlar.

Grafik yetenekleri açısından Tensor G3 yongası, 715 çekirdekle donatılmış Arm Immortalis G10 GPU'yu kullanacak. Bu, önceki 7 çekirdekli G710'a göre bir yükseltmeyi temsil ediyor ve kullanıcıların Pixel 8 akıllı telefonlarında daha sürükleyici oyun ve grafik performansı deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Samsung Foundry'nin Tensor G3 çipi, FO-WLP paketleme teknolojisini kullanarak, güç verimliliğini maksimuma çıkarırken ısı üretimini azaltmayı hedefliyor. Bu, cihazların daha soğuk çalışmasını ve şarjlar arasında daha uzun süre dayanmasını sağlayarak genel kullanıcı deneyimini optimize edecektir.

Kaynaklar: Revegnus (@Tech_Reve)