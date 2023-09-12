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EA, Project Rene'yi Duyurdu: Yeni Nesil Sims Oyunu Ücretsiz İndirilecek

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
EA, Project Rene'yi Duyurdu: Yeni Nesil Sims Oyunu Ücretsiz İndirilecek

EA, kod adı Project Rene olan yeni nesil Sims oyunu hakkında yeni ayrıntıları açıkladı. Behind The Sims sunumu sırasında yayınlanan bir blog yazısında şirket, oyunun ücretsiz olarak indirilebileceğini duyurdu. Bu hamle, The Sims 4'ün geçen yıl oynaması ücretsiz olan başarısının ardından geldi.

Project Rene'nin ücretsiz indirme seçeneği, oyuncuların bir aboneliğe, temel oyun satın alımına veya enerji mekaniğine ihtiyaç duymadan oyuna katılabileceği, oynayabileceği ve keşfedebileceği anlamına geliyor. EA, oyuncuların arkadaşlarını davet etmelerini veya arkadaşlarına katılmalarını ve yeni özellikleri, hikayeleri ve zorlukları deneyimlemelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ancak EA, oyunun The Sims 4'e benzer şekilde satın alınabilir içerik ve paketlere sahip olmaya devam edeceğini açıkladı. Ancak fiyatlandırma yapısı ve bu öğelerin nasıl satılacağı mevcut oyundan farklı olabilir. EA, temel hava durumunu herkes için ücretsiz bir özellik olarak eklemenin bir örneğini verirken, gelecekteki paketler kış sporları veya yarışmalar gibi belirli temalara odaklanabilir.

Project Rene'nin piyasaya sürülmesi, The Sims 4 desteğinin sona ermesi anlamına gelmiyor. EA, yakın gelecekte The Sims 4 topluluğu için güncellemeler ve yeni içerik sağlamaya devam etmeyi planlıyor.

Belirli bir lansman tarihi açıklanmamış olsa da EA, Project Rene için daha şeffaf bir geliştirme süreci üzerinde çalışıyor. Şirket daha önce oyunun hem solo hem de çok oyunculu deneyimler sunacağını ve çok oyunculu bileşen seti hakkında daha fazla bilginin yılın ilerleyen aylarında açıklanacağını açıklamıştı.

Kaynak: [The Verge](kaynak)

By Gabriel Bota

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