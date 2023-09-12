Apple'ın Yıllık iPhone Etkinliği: Neler Beklenmeli?

Apple'ın merakla beklenen yıllık iPhone etkinliği bugün başlayacak ve amiral gemisi akıllı telefon serisindeki en son gelişmeleri tanıtacak. Şirketin sunumları veya cihazlarıyla ilgilenmeyenler bu öğleden sonra bağlantıyı kesmek isteyebilirken, dünyanın dört bir yanındaki teknoloji meraklıları yeni iPhone modellerini sabırsızlıkla bekliyor.

Yaklaşan iPhone 15 modellerinde söylentilere konu olan en önemli değişikliklerden biri, kötü şöhretli "çentikten" iPhone 14 Pro ve Pro Max'te tanıtılan Dynamic Island kesitine geçiş. Olası yeni SE modeli dışındaki tüm modellerin bu yeni tasarım özelliğini benimseyeceği tahmin ediliyor.

Bir diğer potansiyel yükseltme ise iPhone 15 Pro ve Pro Max için mevcut paslanmaz çelik çerçevelerin yerine titanyum çerçevelere geçiş yapılmasıdır. Bu değişiklik, profesyonel donanımı daha da güçlü, daha hafif ve daha kaliteli hale getirebilir. Ek olarak Pro Max modeli, ışığı katlamak için bir prizma kullanan ve telefonun hacmini arttırmadan 5x ila 6x arasında optik yakınlaştırmaya olanak tanıyan yeni bir periskop lense sahip olabilir.

Apple, birleşik şarj bağlantı noktalarına ilişkin Avrupa Birliği kurallarına uymak amacıyla Lightning bağlantı noktasını aşamalı olarak kaldırabilir ve iPhone 15'te USB-C standardını benimseyebilir. Uzun zamandır beklenen bu değişiklik, kullanıcılar için daha kolay bağlantı ve şarj seçeneklerine olanak tanıyacak. Ayrıca USB-C dostu AirPod kılıflarının ve muhtemelen yeni AirPod'ların piyasaya sürüleceğine dair spekülasyonlar da var.

iPhone serisinin yanı sıra Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra için de küçük güncellemeler bekleniyor. S9 çipine geçiş, ürünün 2020'den bu yana ilk gerçek işlemci yükseltmesi olacak. Ayrıca yaklaşan watchOS 10 yazılım güncellemesinin, Apple Watch'u kullanma şeklimizde önemli değişiklikler getirmesi bekleniyor.

Genel olarak, Apple'ın yıllık iPhone etkinliği heyecan verici bir dizi yeni donanım ve yazılım güncellemesi vaat ediyor. Etkinliği ele alırken ve canlı güncellemeler sunarken daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin.

kaynaklar:

– Engadget

- Bloomberg