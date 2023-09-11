Logitech, Gelişmiş Uzaktan Toplantılar ve Canlı Yayın için Eklemli Web Kamerasını Tanıtıyor

Logitech, uzaktan toplantıları, çevrimiçi dersleri ve canlı yayın deneyimlerini geliştirmek için tasarlanan eklemli bir web kamerası olan en son yeniliği Logitech Reach'i tanıttı. Şirket, tasarımı iyileştirmek ve fiyatlandırmayı belirlemek için kamerayı Indiegogo Enterprise aracılığıyla kitle fonlaması yapmayı planlıyor.

Web kamerasının kendisi yeni olmasa da Logitech Streamcam'i temel aldığından eklemli bir kolun eklenmesi gelişmiş işlevsellik sağlar. Bu 1080p, 60 fps web kamerası, gerektiğinde başka bir Streamcam ile değiştirilebilir, böylece kullanıcıların hasar durumunda tamamen yeni bir cihaz satın almalarına gerek kalmaz.

Logitech bir pazar araştırması gerçekleştirdi ve katılımcıların çoğunun yalnızca bir montaj parçası yerine hepsi bir arada çözümü tercih ettiğini buldu. Bu nedenle şirket Reach'i eksiksiz bir paket olarak sunmaya karar verdi. Indiegogo kampanyası sona erdikten ve yeterli veri toplandıktan sonra Logitech, bağımsız taban veya masa kelepçesi seçenekleriyle Reach'in satışına başlayacak.

Reach'in öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların masalarındaki öğeleri düzgün bir şekilde kaydırarak kolayca sergilemelerine olanak tanıyan düzgün kaydırma yeteneğidir. Logitech Ürün Lideri Gaurav Bradoo, kamera montajında ​​görüntünün kaydırma sırasında dik kalmasını sağlayan özel olarak tasarlanmış bir halkanın altını çizdi. Hareketin stabilitesi ve düzgünlüğü, mevcut eklemli web kamerası montajlarının sınırlamalarını giderir.

Her ne kadar birçok şirkette uzaktan çalışmadan uzaklaşma göz önüne alındığında, Reach'in yayınlanma zamanlaması biraz geç gibi görünse de, uzaktan çalışmaya devam edenler veya daha dinamik içerik arayan yayıncılar ve vlogger'lar için hala değerli faydalar sunuyor. Çok yönlülüğüyle Reach, çevrimiçi toplantıların ve canlı yayınların etkileşimli deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

kaynaklar:

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