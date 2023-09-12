Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in Yeni Özellikleri

Apple, en yeni amiral gemisi akıllı telefonları iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bu telefonlar bazı heyecan verici yeni özelliklerle birlikte geliyor. En dikkate değer değişikliklerden biri, başlangıcından bu yana iPhone'un temel öğesi olan geleneksel Zil/Sessiz anahtarının yerini alacak yeni Eylem düğmesinin tanıtılmasıdır.

Apple Watch Ultra'da bulunana benzer Eylem düğmesi, kullanıcılara özelleştirilebilir işlevleri manuel olarak etkinleştirme yeteneği veren mekanik bir basma düğmesidir. iOS 17 beta sürümünde bulunan koda göre Eylem düğmesinin, ayarlarda özelleştirilebilen çeşitli eylemleri gerçekleştirebilmesi bekleniyor:

Erişilebilirlik: Kullanıcıların VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch ve daha fazlası gibi çeşitli erişilebilirlik ayarlarına erişmesine olanak tanır.

Kısayollar: Kullanıcıların, Kısayollar uygulamasında oluşturulan mesaj gönderme, çalma listelerini oynatma veya akıllı ev cihazlarını kontrol etme gibi kısayolları çalıştırmasına olanak tanır.

Sessiz Mod: Zil/Sessiz anahtarı gibi, Eylem düğmesi de sessiz modu açabilir veya kapatabilir, zil sesini ve uyarıları sessize alabilir veya açabilir.

Kamera: Kamera uygulamasını başlatır ve kullanıcıların Eylem düğmesine tek bir dokunuşla fotoğraf veya video çekmesine olanak tanır.

El Feneri: Cihazın arka tarafındaki el fenerini açar veya kapatır.

Odak: Odak modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Büyüteç: Büyüteç uygulamasını etkinleştirerek iPhone'un kamerasını küçük metin veya nesneler için yakınlaştırma aygıtına dönüştürür.

Çevir: Çeviri uygulamasını başlatır ve kullanıcıların Eylem düğmesine tek bir dokunuşla konuşma veya çeviri başlatmasına olanak tanır.

Sesli Notlar: Sesli Notlar uygulamasıyla sesli not kaydetmeyi başlatır veya durdurur.

Bu yeni özellikler, Eylem düğmesini iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in en önemli ayırt edici faktörlerinden biri haline getiriyor.

Eylem düğmesine ek olarak, iPhone 15 Pro'nun 5. Sınıf titanyumdan yapılmış bir orta çerçeveye sahip olduğu ve bunun da önemli ölçüde daha hafif bir cihaza sahip olduğu söyleniyor. Selefi iPhone 10 Pro'ya göre yüzde 14'a kadar daha hafif olacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtması, diğer potansiyel ürün duyurularının yanı sıra yakında gerçekleşecek. Apple'ın en son yenilikleriyle ilgili daha fazla güncelleme ve haber için bizi takip etmeye devam edin.

Kaynaklar: MacRumors