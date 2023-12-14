Dava Newman, İnsanların Dünyanın Ötesindeki Yaşamı Keşfetmenin Eşiğinde Olduğunu Öngörüyor

Bilim adamı ve astronotik profesörü Dava Newman, önümüzdeki on yıl içinde insanların evrenin başka yerlerinde geçmiş veya şimdiki yaşamın kanıtlarını bulacağını öngörüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Medya Laboratuvarı yöneticisi Newman, DeBartolo Sahne Sanatları Merkezi'nde yakın zamanda verdiği bir konferansta bu cesur tahminde bulundu. Dünya dışı yaşamın varlığını destekleyen kanıtların arttığına ve büyük keşiflerin ufukta göründüğüne inanıyor.

Newman, gezegenler arası yolculuğa hazırlanmak ve küresel sorunları çözmek için tüm disiplinlerden katkı sağlanmasının gerekliliğini vurguluyor. Ona göre hepimiz dünya vatandaşlarıyız ve “Dünya uzay gemisindeki” astronotlarız. Newman'ın havacılık biyomedikal mühendisliği alanındaki araştırması, gelişmiş uzay kıyafetlerinin geliştirilmesi, yaşam destek sistemleri ve astronot performansı da dahil olmak üzere çeşitli yerçekimi ortamlarındaki insan performansına odaklanıyor.

Uzay araştırmalarının geleceği konusunda Newman, insanların gezegenler arası hale geleceğini, aya dönme ve sonunda Mars'a ulaşma planlarını öngörüyor. Mars'ın, özellikle geçmiş yaşamla ilgili kanıt arayışında muazzam bir bilimsel değere sahip olduğuna inanıyor. İlk keşifler antik yaşam formlarını kapsayabilirken, Mars yaşamın varlığını desteklemek için gerekli tüm kimyasal ve çevresel koşulları sergiliyor.

Newman ayrıca, Axiom Mission 2'yi en iyi örnek olarak göstererek, uzay araştırmalarında kamu-özel sektör ortaklıklarının yükselişini de övüyor. Bu işbirlikleri, daha düşük maliyetle hızlı ilerlemeye olanak tanıyan yıkıcı yenilikler sunuyor. Ayrıca Newman, astronotları güçlendirmeyi ve performanslarını artırmayı amaçlayan çığır açıcı, hafif ve esnek bir "ikinci deri" uzay giysisi tasarımı üzerinde çalışıyor.

Ancak Newman'ı ilgilendiren yalnızca uzay araştırmaları değil. İklim değişikliği gibi Dünya'daki acil sorunları ele alma konusunda da aynı derecede tutkulu. Newman, hapsolmuş sera gazlarının iklim değişikliğini hızlandırarak daha sık doğal afetlere yol açmadaki rolünün altını çiziyor. Yine de iyimserliğini koruyor ve davranışlarımızı değiştirmenin ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmenin bireyler, topluluklar ve politika yapıcılar olarak bizim gücümüz dahilinde olduğunu vurguluyor.

Newman, yürek ısıtan bir anda, Notre Dame Üniversitesi mezunu, 1943'te pilot olan ve ABD Hava Kuvvetleri Birliği tarafından özel olarak tanınan Rahibe Mary Aquinas Kinskey hakkındaki keşfini paylaşıyor. Notre Dame'ın değerlerini ve kendi öğrenme deneyimini yansıtan Newman, Rahibe Aquinas'ın başarılarından ilham alıyor.

Dava Newman'ın tahminleri ve içgörüleri, uzay araştırmalarının geleceğine ve disiplinler arası işbirliğinin önemine dair bir bakış sunuyor. Dünya dışı yaşamın keşfine olan inancı ve küresel zorluklarla mücadele etme konusundaki kararlılığı, sürekli inovasyona, dayanıklılığa ve daha parlak bir geleceğe yönelik kolektif çabaya olan ihtiyacın altını çiziyor.