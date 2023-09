The First Descendant Yeni Kahramanı Sharen Julicia'yı Tanıtıyor: Yarı Kadın Yarı Makine Ölümcül Suikastçı

By

Nexon'un yaklaşan yağmacı nişancı oyunu The First Descendant, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı. Unreal Engine 5 ile desteklenen bu yeni nesil oyun PC, PS5 ve Xbox Series X|S için yayınlanacak. Yakın zamanda, ölümcül yeteneklerini bir oynanış tanıtım fragmanında sergileyen Sharen Julicia adında yeni bir kahraman açıklandı.

Büyüleyici bir yarı kadın, yarı makine karakteri olan Sharen Julicia, The First Descendant'a benzersiz bir oyun tarzı getiriyor. Yakın mesafedeki dövüşlerdeki ustalığı onu agresif taktikleri tercih eden oyuncular için ideal bir seçim haline getiriyor. Sharen, kamuflajı hem gizli yaklaşımlar hem de hızlı geri çekilmeler için kullanarak, düşmanlarına fark edilmeden yaklaşmasına olanak tanır.

Sharen'in pasif becerilerinden biri olan Suikastçı, kendisini hedef almayan düşmanlara daha fazla hasar vermesini sağlar. Bu yetenek onun savaş alanındaki ölümcül etkisini daha da artırır. Ek olarak Sharen, hücum potansiyelini artıran bir dizi aktif beceriye sahiptir. Kesme Işını, hedeflerine yalnızca hasar vermekle kalmayıp aynı zamanda Elektrik Çarpması etkisi de uygulayan bir elektrik ışın saldırısı başlatır.

Sahip olduğu bir diğer aktif beceri ise, bir saldırı başlatana kadar varlığını gizleyen Aktif Kamuflajdır. Bu teknik, kamuflaj sona erdiğinde Pusu modunu tetikleyerek bir sonraki saldırısının hasarını artırır. Buna ek olarak Sharen, rakiplerini sersemleten patlayıcılar olan Şok Fındıklarını ve nişan alma menzilindeki düşmanlara birden fazla mermi fırlatan Flaş Hançerleri konuşlandırabilir. Bu hançerler patlayıcı hasar verir ve Elektrik Çarpması etkisi yaratır.

First Descendant heyecan verici bir oynanış ve yoğun savaşlar sunmayı vaat ediyor ve Sharen Julicia oyuna heyecan verici bir yön daha ekliyor. Oyuncular bu ölümcül yarı kadın, yarı makine suikastçıyla aksiyon dolu bir deneyim bekleyebilirler. IGN yakında The First Descendant hakkında daha fazla ayrıntıyı açıklayacağından, özel yeni oynanış görüntüleri için bizi takip etmeye devam edin.

Tanımlar:

– Yağmacı nişancı: Yağma ve ateş etme unsurlarını birleştiren, oyuncuların savaş sırasında silah, mühimmat ve teçhizat topladığı bir video oyunu alt türü.

– Unreal Engine 5: Epic Games tarafından oluşturulan son teknoloji ürünü bir oyun geliştirme motoru.

– Elektrik çarpması etkisi: Elektrik saldırısıyla vurulan hedeflere ek hasar veya durum etkileri uygulayan bir oyun mekaniği.

kaynaklar:

– Ryan McCaffrey, IGN'in ön izleme editörü ve Xbox şovu ve röportaj şovunun sunucusu.