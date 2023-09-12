Barbie: Karşı koyamayacağınız Film Ürünleri

Greta Gerwig'in Barbie filmi, kadınsılığı ve mükemmelliğin baskısını keşfetmesiyle her yaştan izleyiciyi büyüleyen büyük bir başarı elde etti. Filmin hayranıysanız, çeşitli Barbie temalı ürünlerin satın alınabileceğini bilmekten mutluluk duyacaksınız. Müziklerden kıyafetlere, koleksiyonluk oyuncak bebeklere ve oyun aksesuarlarına kadar herkes için bir şeyler var.

Filmin dijital bir kopyasını satın alabilir veya fiziksel disk için ön sipariş verebilirsiniz. Filmi kiralamanın maliyeti 24.99 dolar, satın almanın maliyeti ise 29.99 dolardır. Filmin Movies Anywhere'e uygun olduğunu ve herhangi bir katılımcı platformda izlemenize olanak sağladığını belirtmekte fayda var.

Barbie koleksiyonunuza eklemek istiyorsanız Barbie filmini 4K UHD Blu-ray olarak ön sipariş verebilirsiniz. Çıkış tarihi henüz belirlenmedi, ancak fiziksel formattaki filmler genellikle dijital versiyondan birkaç hafta sonra satışa sunulacak.

Ryan Gosling'in karakteri Ken'in hayranları, Barbie Film Koleksiyonluk Ken Doll'un piyasaya sürülmesiyle sevinebilir. İkonik siyah püsküllü yeleği ve suni kürk mantosunu giyen bu bebek 75 dolara sizin olabilir. Hatta koleksiyonluk bir Barbie film ambalajında ​​bile geliyor. Bu öğenin çıkış tarihi 31 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Barbie'nin Ryan Gosling, Lizzo ve daha pek çok sanatçının parçalarını içeren albümü vinil olarak mevcut. Her ikisi de şu anda indirimde olan pembe vinil veya Amazon Exclusive sütlü şeffaf vinil arasında seçim yapabilirsiniz.

Oyun tutkunları için Barbie temalı kumandalar mevcut. Oyun kurulumunuza Barbie büyüsü dokunuşu eklemek için Deep Pink Xbox kumandasını veya Nova Pink PS5 kumandasını tercih edebilirsiniz.

Ken-ergy'nizi göstermek istiyorsanız Mattel'den 'I Am Kenough' kapüşonlu üstünü ön sipariş verebilirsiniz. Rahat malzemeden üretilen bu kapüşonlu üst 60 $ fiyatla satışa sunuluyor ve 10 Ekim'de veya öncesinde gönderiliyor. Mattel ayrıca şapkalar ve kapüşonlu üstler dahil olmak üzere başka 'I Am Kenough' giyim ürünleri de sunuyor.

Yaşam alanlarını dekore etmek isteyenler için Mattel'de Barbie filmi temalı kanvas tablolar mevcuttur. Tanesi 40 dolar olan bu baskılar, Barbie'ye olan sevginizi sergilemenize olanak tanıyor.

Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok seçenek sayesinde Barbie hayranları kendilerini filmin dünyasına tamamen kaptırabilirler. İster koleksiyon parçaları, ister moda ya da dekor olsun, Barbie: The Movie'yi kutlamanın pek çok yolu var.

Kaynak: IGN – Hannah Hoolihan (serbest yazar)