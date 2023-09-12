Çevrimiçi Kimliğinizi Koruma: Gizlilik ve Güvenlik Kılavuzu

Günümüzün dijital çağında, sizin veya çocuğunuz hakkında çevrimiçi olarak erişilebilen bilgilerin farkında olmak önemlidir. Basit bir arama motoru sorgusu, kişisel ayrıntıları ve hatta unutmuş olabileceğiniz eski hesapları ortaya çıkarabilir. Gizliliğinizi korumak için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır.

İlk önce hasarı değerlendirin. "Pwned miyim?" gibi araçları kullanın. kişisel bilgilerinizin herhangi bir veri ihlaline maruz kalıp kalmadığını kontrol etmek. Varsa şifrelerinizi hemen değiştirin. Güvenliği ihlal edilmiş şifreyi kullandığınız herhangi bir web sitesinde oturum açma kimlik bilgilerinizi sıfırlayın. Bu, hesaplarınıza yetkisiz erişimi önler ve banka hesabınız gibi hassas bilgilerin korunmasına yardımcı olur.

Özel tarama modlarını veya gizlilik odaklı tarayıcıları kullanmayı düşünün. Özel tarama, bir cihazdaki geçmişinizi temizleyebilir ancak çevrimiçi etkinliklerinizi web sitelerinden, internet servis sağlayıcılarından ve yetkililerden gizlemez. DuckDuckGo, Ghostery, Brave Tarayıcı veya Tor gibi gizlilik odaklı tarayıcılar, izleme ve veri depolamayı en aza indirerek ek koruma sunar.

Ayrıca uygulamalarınızı denetleyin. Birçok uygulama ve tarayıcı uzantısı verilerinizi toplayıp reklamverenlere veya üçüncü taraflara satar. Telefonunuzdaki her uygulamaya verilen izinleri inceleyin ve aşırı erişim erişimini devre dışı bırakın. Veri komisyoncularını gösterebilecek arka plan takibini ve üçüncü taraflara yapılan referansları not edin. Benzer şekilde, maruz kalmayı en aza indirmek için kullanılmayan uygulamaları veya tarayıcı uzantılarını kaldırın.

Sosyal medya hesaplarına kaydolmak veya çevrimiçi alışveriş yapmak gibi çevrimiçi etkileşimler için bir yakıcı e-posta adresi kullanmayı düşünün. Bu etkileşimler için özel olarak ayrı bir e-posta adresi ayarlamak spam'in önlenmesine yardımcı olur ve kişisel bilgilerin ana e-posta hesabınıza bağlanma riskini en aza indirir.

Bu adımları izleyerek çevrimiçi kimliğinizi daha iyi koruyabilir ve giderek dijitalleşen dünyada gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

kaynaklar:

– “Kendini Ara” makalesi

– “Ben Yenildim mi?” veri tabanı