Apple Watch Series 9 ve Ultra 2: 2023'teki Yenilikler Neler?

Apple, 2022'de son yılların en büyük lansmanlarından biri olan dayanıklı Apple Watch Ultra'nın piyasaya sürülmesiyle ses getirdi. Geçen yıl ayrıca cilt sıcaklığı algılama özelliğine sahip Seri 8'in tanıtımına da tanık olundu. Series 9 ve Ultra 2 o kadar çığır açıcı olmasa da bazı dikkate değer yükseltmeleri masaya getiriyorlar.

Series 9, selefi Series 8'in tasarımını koruyor ancak daha hızlı bir S9 yonga seti ile geliyor. Bu gelişmiş işlem gücü yalnızca hızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda pil ömrünü de artırır. Siri istekleri artık cihaz üzerinde işlenebiliyor, bu da saatinizi kontrol etmek için Wi-Fi bağlantısına veya güçlü hücre kapsama alanına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ayrıca yeni pembe renk seçeneği de eklendi.

Fiyatı 2 dolar olan Ultra 799, Apple'ın en pahalı saatidir. 3,000 nit'e kadar ulaşabilen inanılmaz derecede parlak bir ekrana sahip olup, yükseklik gibi hızla değişen spor verilerini kontrol etmeyi kolaylaştırır. Hem Ultra 2 hem de Series 9, kullanıcıların bir aramayı sonlandırmak veya parmaklarıyla başparmaklarını saatin üzerine dokundurarak bir zamanlayıcı başlatmak gibi basit eylemleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyan Double Tap adlı yeni bir özelliğe sahiptir.

Sürdürülebilirlik bu yıl Apple için önemli bir odak noktasıydı. Saatlerde artık pilde geri dönüştürülmüş kobalt, kasada ise geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Apple ayrıca spor döngüleri için %86'sı geri dönüştürülmüş içerikten üretilen FineWoven adlı yeni bir malzemeyi de tanıttı. Şirket, yenilenebilir enerji kullanımına yatırım yaparak karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yaptı.

İleriye bakıldığında, söylentiler Apple'ın 2024 veya 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen Apple Watch X için önemli yükseltmeler sunabileceğini öne sürüyor. Tahmin edilen iyileştirmeler arasında daha ince bir kasa ve yeni bir kayış takma sistemi yer alıyor. Watch X ayrıca daha iyi pil ömrü ve daha büyük bir ekran için bir microLED ekrana sahip olabilir.

Sağlıkla ilgili özellikler açısından Apple, her yinelemede sürekli olarak yeni işlevler sunmaya başladı. Gelecekteki potansiyel eklemeler arasında kan basıncı izleme ve noninvazif kan şekeri izleme yer alabilir. Bu özellikler özellikle diyabetli veya prediyabetli kişiler için faydalı olacaktır.

Apple'ın birinci sınıf spor saati kategorisinde Garmin'e rakip olma hedefi, yeni donanım ve yazılım özelliklerinin tanıtılmasıyla açıkça görülüyor. Yakın zamanda duyurulan WatchOS 10, Series 9 ve Ultra 2'ye, bisiklet antrenmanı sırasında telefonunuzu otomatik bir bisiklet bilgisayarına dönüştürme yeteneği gibi gelişmiş özellikler getiriyor.

Giriş seviyesi seçeneği olan Apple Watch SE bu yıl herhangi bir yükseltme almazken Series 9 ve Ultra 2, Apple tutkunlarını heyecanlandırmaya yetecek kadar iyileştirme getiriyor. Bu saatlerin ön siparişleri şimdiden başladı ve 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

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– KABLOLU (orijinal makalenin kaynağı)