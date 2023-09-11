TerraMaster, Kolay Depolama Yönetimi için TNAS Mobile 3 Uygulamasını Yayınladı

Yenilikçi depolama ürünlerinde uzmanlaşmış profesyonel bir marka olan TerraMaster, TNAS Mobile 3 uygulamasını başlattı. Bu güçlü uygulama, kullanıcıların cep telefonlarındaki fotoğraf ve videoları rahatlıkla yedeklemelerine, dosyalara uzaktan erişmelerine, multimedya içeriğini oynatmalarına ve TerraMaster NAS cihazlarını yönetmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ister hareket halindeyken önemli iş dosyalarına erişmeye ihtiyaç duysun, isterse kişisel fotoğraflarını aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmak istesinler, TNAS Mobile 3 onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

TNAS Mobile 3'ün temel özellikleri arasında, kullanıcılara NAS sistem durumu, depolama kullanımı ve bağlı cihazlar hakkında net bir genel bakış sağlayan hepsi bir arada ve sezgisel kullanıcı arayüzü tasarımı yer alıyor. Uygulama, fotoğrafların ve videoların cep telefonu albümünden TNAS cihazına hem otomatik hem de manuel olarak yedeklenmesine olanak tanıyarak değerli depolama alanından tasarruf sağlar. Ayrıca otomatik sıralama ve alma işlevleri, dosyalara kolay ve hızlı erişim sağlar.

TNAS Mobile 3 ayrıca doğrudan TerraMaster NAS'tan mobil cihazlara kesintisiz medya akışı sunarak müzik, video ve fotoğrafların isteğe bağlı olarak kullanılabilirliğini sağlar. Kullanıcılar, karmaşık ağ yapılandırmalarına veya VPN ayarlarına gerek kalmadan, dünyanın her yerinden TerraMaster NAS'ta depolanan dosyalara, fotoğraflara, videolara ve belgelere güvenli ve rahat uzaktan erişimin keyfini çıkarabilirler.

TNAS Mobile 3 ile dosya yükleme, indirme ve paylaşma gibi işlevlerle TNAS üzerindeki dosyaları düzenlemek ve yönetmek daha kolay hale geliyor. Kullanıcılar, üçüncü taraf hizmetlerine ihtiyaç duymadan meslektaşlarıyla işbirliği yapabilir veya anılarını arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaşabilir. Uygulama aynı zamanda hassas verileri korumak için özelleştirilmiş bir gizli anahtar ve AES 256 donanım şifreleme düzeyi sunarak veri güvenliğine de öncelik veriyor.

Ayrıca TNAS Mobile 3, TNAS kullanıcı yönetimi aracılığıyla etkinleştirilebilen OTP (tek kullanımlık şifre) ikincil doğrulamasıyla güvenliği artırır. Bu özellik, ikincil oturum açma doğrulaması için dinamik bir OTP oluşturarak parola kırılmasına karşı ekstra bir koruma katmanı sağlar.

TNAS Mobile 3 artık hem Google Play Store'dan hem de Apple App Store'dan indirilebilir ve kullanıcılara TerraMaster NAS sistemlerini yönetmeleri için etkili bir araç sunar. Daha fazla bilgi için lütfen TerraMaster web sitesini ziyaret edin.

kaynaklar:

– TerraMaster: Basın Bülteni – TerraMaster Yeni TNAS Mobile 3 Uygulamasını Yayınladı (2023)