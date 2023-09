Evie Networks, Daha Fazla EV Şarj İstasyonu Kurmak İçin Dan Murphy's ile Ortaklığını Genişletiyor

Kamuya açık EV şarj cihazları konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Evie Networks, mağaza lokasyonlarına ek şarj istasyonları kurmak için Dan Murphy's ile genişletilmiş bir ortaklık yaptığını duyurdu. Dan Murphy'nin Avustralya genelindeki mağazalarına şimdiden beş şarj istasyonu kuruldu; altıncı istasyonun ise Broadmeadows, Victoria için planlanması planlanıyor.

Bu ortaklık, elektrikli araç şarj altyapısına erişilebilirliğin artırılmasına yönelik olumlu bir adımdır. Dan Murphy'nin mağazalarındaki şarj istasyonları ağının genişletilmesiyle, daha fazla EV sahibi alışveriş yaparken veya işlerini yaparken şarj tesislerine kolaylıkla erişebilecek. Aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine yönelik artan taleple de uyumludur.

Twitter'ın Büyük Bir Reklamcı Olan New York Times'ı Gölge Yasağı İddiası

Şaşırtıcı bir hareketle, artık X olarak bilinen Twitter'ın, New York Times'a gölge yasağı uygulayarak kullanıcıların gazete içeriğine bağlantı veren tweet'leri görmesini engellediği bildirildi. Bu eylem özellikle ironik çünkü The New York Times, X'in en büyük reklamverenlerinden biri ve spor sitesi The Athletic için tanıtım kampanyaları yürütüyor.

The New York Times'ın web sitesine bağlantı veren tweet'lere katılım Temmuz ayı sonlarında önemli ölçüde düştü ve Ağustos ayı boyunca da düşmeye devam etti. Bu düşüş, BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal ve Washington Post gibi diğer büyük haber servislerinin tweet'leriyle etkileşim karşılaştırılarak gözlemlendi. Aynı dönemde, bu rakip haber sitelerinin gönderilerine olan etkileşim ya arttı ya da sabit kaldı.

Meta'nın (eski adıyla Facebook) OpenAI ile Rekabet Etmek İçin Gelişmiş Yapay Zeka Modeli Geliştirdiği Bildirildi

Meta'nın, OpenAI'nin popüler dil modeli GPT-4'ün verimliliğini yakalamayı amaçlayan gelişmiş bir yapay zeka modeli oluşturduğu iddia ediliyor. Bu yapay zeka aracı, işletmelere yönelik metin ve analizler üretecek. Bu çabanın ardındaki amaç, pazara giren yeni yapay zeka modelleriyle rekabet edebilmektir. Bunu başarmak için Meta'nın gelişmiş Nvidia çipleri almaya çalıştığı bildiriliyor.

Meta tarafından geliştirilen yapay zeka modelinin, işletmelere karmaşık metinler oluşturmak, karmaşık analizler gerçekleştirmek ve ek çıktılar üretmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde yardımcı olması bekleniyor. Meta, bu hizmetleri sunarak yapay zeka pazarında rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor.

İnternet Arşivi, E-kitap Kütüphanesi Dava Kaybına İtiraz Ediyor

İnternet Arşivi, e-kitap kütüphanesiyle ilgili olarak yakın zamanda yaşanan bir telif hakkı davasında yaşanan kayba itiraz etme niyetini açıkladı. Anlaşmanın ardından Arşiv'in bazı kitaplarına erişimi zaten kısıtlandı. İlk karar, Arşiv'in kitap taramasının ABD adil kullanım yasası kapsamına girmediğini belirledi. Sonuç olarak, web sitesi, telif hakkıyla korunan ticari olarak satılan kitaplara halkın erişimini kısıtlamak zorunda kaldı.

İnternet Arşivi'nin itiraz kararı, bilgi ve literatüre erişimi koruma konusundaki kararlılığının altını çizerken, aynı zamanda telif hakkı sahiplerinin dile getirdiği endişeleri de ele alıyor. Bu vaka, dijital çağda dijital kütüphaneler ve adil kullanımla ilgili devam eden zorlukları ve tartışmaları vurgulamaktadır.

Potansiyel Olarak Yaşanabilir Ötegezegen, K2-18b, James Webb Uzay Teleskobu Tarafından Tanımlandı

James Webb Uzay Teleskobu, yaşanabilirlik ve dünya dışı yaşam arayışı potansiyeli taşıyan bir ötegezegen olan K2-18b'yi tespit etti. 2015 yılında keşfedilen K2-18b'nin yüzeyinde sıvı su okyanusu olduğuna ve metan, karbondioksit ve dimetil sülfit içerebileceğine inanılıyor. Bu ötegezegen, Dünya'dan önemli ölçüde daha büyüktür, büyüklüğünün 8.6 katıdır ve galaksimiz içinde bilimsel keşifler için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

Kendi gezegenimize benzeyen özelliklere sahip dış gezegenleri keşfetmeye devam ettikçe, Dünya'nın ötesinde yaşam arayışı giderek daha büyüleyici hale geliyor. K2-18b, güneş sistemimizin ötesinde yaşanabilir dünyaların olasılığına büyüleyici bir bakış sunuyor.

kaynaklar:

– Evie Networks, Dan Murphy's ile Ortaklığını Genişletiyor (kaynak belirtilmemiş)

– Twitter, New York Times'ı Shadowbans'a yasakladı (kaynak belirtilmedi)

– Meta'nın Gelişmiş Yapay Zeka Modeli Geliştirdiği Bildirildi (kaynak: The Wall Street Journal)

– İnternet Arşivi, E-kitap Kütüphanesi Dava Kaybına İtiraz Ediyor (kaynak: The Verge)

– James Webb Uzay Teleskobu Potansiyel Olarak Yaşanabilir Dış Gezegeni Belirledi (kaynak: CNET)