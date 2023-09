Nintendo Switch 2'nin Geliştirilmiş Performans ve Azaltılmış Yükleme Sürelerine Sahip Olduğu Söylentileri

Merakla beklenen Nintendo Switch 2 hakkındaki söylentiler, performansı ve özellikleriyle ilgili yeni ayrıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte dolaşmaya devam ediyor. Güvenilir kaynaklar, konsolun ağustos ayında Gamescom'da gizli bir şekilde gösterildiğini iddia etmişti ve şimdi de üçüncü bir kaynak bu iddiaları doğrulayarak ek bilgiler ekledi.

Eurogamer ve VGC'nin raporlarına göre Switch 2'nin "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"ı daha yüksek kare hızı ve çözünürlükte çalıştıracağı söyleniyor, bu da popüler oyunun hayranları için umut verici görünüyor. Daha önce güvenilir bir Nintendo çalışanı olan Nate The Hate de bu iddiaları destekledi ve konsol hakkında duyduğu daha fazla ayrıntıyı açıkladı.

Nate The Hate'in bahsettiği dikkate değer bir gelişme, yükleme sürelerindeki önemli azalmadır. Yeni donanımın, özellikle ana menüden başlatırken oyunlar için neredeyse anlık yükleme sürelerine izin verdiğini belirtiyor. Bu, yükleme süreleri yaklaşık 30 saniye olan orijinal Switch ile karşılaştırıldığında büyük bir gelişmedir.

Performans açısından Nate The Hate, "Breath of the Wild"ın Switch 60'de 4K çözünürlükte saniyede 2 kare hızında çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca konsolun, PlayStation'dakine benzer gelişmiş ışın izleme yeteneklerine sahip olduğundan da bahsetti. 5 ve Xbox Series X/S elde edebilir. Ancak Switch 2'nin ham gücünün Xbox Series S'in altında olmasının beklendiğini açıklıyor.

Bunu telafi etmek için Switch 2, daha düşük güçlü cihazlarda 4K çözünürlüğü simüle edebilen DLSS (derin öğrenme süper örnekleme) adı verilen yeni teknolojiyi kullanabilir. Bu, performans verimliliğini korurken yerel 4K ile karşılaştırılabilir bir görsel deneyim sağlayabilir.

Switch 2'nin geriye dönük uyumluluğu ve resmi açıklama/lansman tarihleriyle ilgili hala belirsizlik olsa da Nate The Hate, bir sonraki Nintendo Direct'in yaklaşık üç gün içinde, muhtemelen 14 Eylül'de yayınlanacağını öne sürüyor. Nintendo Directs'in genellikle XNUMX Eylül'de gerçekleşeceğini belirtmek önemli. Perşembe.

Sonuç olarak, Nintendo Switch 2'nin söylentilere konu olan özellikleri, gelişmiş performansı, azaltılmış yükleme sürelerini ve DLSS teknolojisinin potansiyel kullanımını gösteriyor. Hayranlar, Nintendo'nun bu merakla beklenen konsolla ilgili yeni güncellemelerini sabırsızlıkla bekliyor.

kaynaklar:

– Eurogamer

– VGC