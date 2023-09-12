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Steam 20. Yıldönümünü Kutluyor: Oyun Sektöründe Tartışmalardan Hakimiyete

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Steam 20. Yıldönümünü Kutluyor: Oyun Sektöründe Tartışmalardan Hakimiyete

Video oyunlarının popüler dijital dağıtım platformu Steam, 20. yılını kutluyor. 12 Eylül 2003'te piyasaya sürülen Steam, başlangıçta onu çok oyunculu sunucu tarayıcılarına ve fiziksel disklere yönelik bir tehdit olarak gören PC oyuncularının tepkisiyle karşılaştı. Ancak Valve'ın, Steam'in oynamasını gerektiren Half-Life 2'yi piyasaya sürmesi büyük bir başarı elde etti ve Steam'in sektördeki hakimiyetinin önünü açtı.

Başlangıçtaki şüpheciliğe rağmen oyun yayıncıları sonunda Steam'in ve onun geniş kullanıcı tabanının değerini anladılar. Bugün EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix ve hatta Blizzard gibi büyük yayıncılar Steam'i fiili PC oyun platformu olarak benimsedi. Epic Games Store'u olan Epic Games bile milyonlarca dolar ücretsiz oyun dağıtmasına rağmen Steam'in ivmesiyle rekabet etmekte zorlandı.

Valve'ın Steam'deki nihai hedefi, herhangi bir oyun geliştiricisinin oyuncularına doğrudan ulaşıp kendi kitlelerini oluşturabileceği bir platform sağlamaktı. Yıllar geçtikçe Steam, bağımsız oyun keşfi için başvurulan platform haline geldi; sürekli satış ve yeni özelliklerle oyun satın almak ve oynamak için uygun bir yer sunuyor.

Pandemi sırasında Steam'in popülaritesi arttı ve Ocak ayında 10 milyon oyuncu aynı anda giriş yaptı. Ek olarak, Valve'ın Steam Deck oyun taşınabilir cihazıyla ilgili son duyurusu platforma yeni bir heyecan getirdi ve kullanıcı arayüzünü geliştirdi.

Steam 20. yıl dönümünü kutlarken tartışmalı bir DRM aracından milyonlarca PC oyuncusunun sevdiği bir oyun evine dönüştü. Başlangıçtaki zorluklara rağmen Steam, oyun endüstrisindeki gelişen dijital dağıtım ortamının sembolü haline geldi.

Kaynak: The Verge, Sean Hollister.

By Gabriel Bota

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