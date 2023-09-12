Eyaletler Dijital Uçurumu Kapatmak İçin Uygun Fiyatlı Bağlantı Programına Güveniyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletler, tüm sakinlere uygun fiyatlı geniş bant erişimi sağlamaya odaklanan dijital eşitlik planlarını uygulayarak dijital uçurumu kapatmaya çalışıyor. Eyaletlerin güvendiği temel araçlardan biri, Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından düşük gelirli hanelerin geniş bant hizmetlerini karşılayabilmesine yardımcı olmak için kurulan bir girişim olan Uygun Fiyatlı Bağlantı Programıdır (ACP).

Louisiana, uygun sakinlerin yüzde 50'sinden fazlasının programa katılmasıyla ACP kaydında başı çekiyor. ConnectLA, dijital sermaye planında ACP kaydını kısa vadede 635,000'in üzerine, uzun vadede ise 980,000'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Benzer şekilde Montana, ACP'ye kaydolmayı, sakinlerinin karşılanabilirlik açığını kapatmak için çok önemli bir strateji olarak görüyor. Eyaletin taslak Dijital Fırsat Planı, farkındalığı artırmaya ve uygun hanelere ACP kayıt sürecinde yardımcı olmaya odaklanıyor.

Pek çok eyalet gibi Utah'ta da nüfusun önemli bir kısmı uygun fiyatlı internet hizmetine sınırlı erişime sahip. Utah Geniş Bant Merkezi, ACP'nin bölge sakinlerine sunulan en etkili, uygun fiyatlı varlık olduğunu tespit etti. Batı Virginia ve Wyoming de ACP'nin dijital eşitliği sağlamadaki öneminin farkındadır. West Virginia, 250,000 yılına kadar 2028 uygun hanenin ACP'ye kaydolmasını hedeflerken, Wyoming internet servis sağlayıcılarının programa katılımını artırmak ve uygun haneler arasında farkındalık yaratmak için çalışıyor.

ACP şu anda ülke çapında 20 milyondan fazla haneye uygun fiyatlı geniş bant erişimi sağlıyor. Ancak FCC tahminleri, programa yönelik finansmanın önümüzdeki yıl içinde tükenebileceğini öne sürüyor. Buna yanıt olarak, FCC Başkanı Jessica Rosenworcel ve her iki partiden 45 Kongre Üyesi, milyonlarca Amerikalının geniş bant erişimini kaybetmemesini sağlamak için liderlere ACP fonunu genişletme çağrısında bulundu.

ACP'nin geleceği belirsizliğini koruyor ancak eyaletler politika yapıcıların dijital uçurumun karşılanabilirlik yönünü ele alacağından ve program için fon sağlayacağından umutlu. Evrensel geniş bant erişimini sağlamak ve dijital uçurumu kapatmak amacıyla eyaletler, geniş bandı düşük gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı hale getirme ve onlara eğitim, sağlık ve istihdam fırsatları sağlama konusunda ACP'ye güveniyor.

Tanımlar:

– Dijital eşitlik: Tüm insanların ve toplulukların dijital ekonomiden tam olarak yararlanmak için gereken beceri, teknoloji ve kapasiteye sahip olmasını sağlamak.

– Dijital uçurum: Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi olan ve bunları kullanan bireyler ve topluluklar ile olmayanlar arasındaki uçurum.

kaynaklar:

– Benton Geniş Bant ve Toplum Enstitüsü [URL sağlanmadı]

– Konsolide Ödenek Yasası, 2021 [URL sağlanmadı]

– Federal Yoksulluk Yönergeleri [URL sağlanmadı]