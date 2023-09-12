Viral Starfield Patates Klipsinin Arkasındaki Fiziği Anlamak

Geçen hafta, bir Starfield oyuncusunun gemisinin kokpitine 20,000 patates doldurduğu video klibi viral oldu. Böyle bir başarının cüretkarlığı dikkat çekerken asıl hayranlık, tüm bu patateslerin "fiziğe sahip" olması gerçeğinde yatmaktadır. Peki bir şeyin "fiziğe sahip olması" ne anlama gelir? İnsanlar bir uzay araştırma oyununda yuvarlanan patates yığınına neden bu kadar hayran kalıyor?

Bu olguyu anlamak amacıyla çeşitli oyun geliştiricileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Unreal Engine geliştiricisi Nikita Luzhanskyi, oyunlarda nesneler arasındaki çarpışmaların nasıl hesaplandığını açıkladı. Esasen, gerçek hayatta iki nesne çarpıştığında fizik devreye giriyor. Ancak sanal alanlarda bilgisayarların, ilgili her nesnenin fiziğini hesaplamak için zamana ihtiyacı vardır. Karışımda ne kadar çok nesne varsa, o kadar çok hesaplamaya ihtiyaç duyulur ve bu da işleri daha karmaşık hale getirir.

Luzhanskyi ayrıca oyunların saniyede 60 kare (fps) gibi belirli bir kare hızında çalıştığının altını çizdi. Oyun motoru her saniye içerisinde girdi verilerini işler, bunları oyun dünyasına uygular, nesne etkileşimlerini hesaplar ve görüntüyü ekran üzerinde işler. Ne kadar çok nesne varsa, gerçekçi etkileşimler için motorun o kadar fazla kontrol yapması gerekir. Ancak kare hızının üst sınırının aşılması oyunun yavaşlamasına neden olabiliyor ve bu da oyuncular için istenmeyen bir durum.

Bir oyunda nesne hareketinin hesaplanması, tıklamalar veya zaman aralıkları arasındaki küçük hareketleri hesaplamak için birden fazla algoritmanın kullanılmasını içerir. Hızlanma, hız ve çarpışmalar gibi faktörler dikkate alınır. Yüzlerce veya binlerce nesneyle gerçekçi çarpışmalar elde etmek, verimli ve hızlı kod gerektirir.

Starfield patates klipsinin dehası, 20,000 patatesin birbiriyle, zeminle ve hareketli bir kapıyla çarpışmasına rağmen gerçek patates gibi davranmasında yatıyor. Bilinmeyen Dünyalar'ın baş sanatçısı Liam Tart, patateslerin hareketsiz görünse de aslında her zaman fiziği simüle ettiklerini açıklıyor. Genellikle nesneler birbirine yakın olduğunda çarpışmalar sıçramaya ve yalpalamaya neden olur, ancak klipsteki patatesler yalnızca kapı açıldığında yavaşça hareket eder. Kare hızında önemli bir düşüş olmadan 20,000'den fazla patatesi simüle etmeyi başarmak etkileyici bir başarıdır.

Glass Bottom Games'in kurucusu Megan Fox, bu simülasyondan kaynaklanabilecek potansiyel zorlukların altını çiziyor. Bilgisayarda çalışan CPU fiziği ile grafik kartında çalışan GPU fiziği arasındaki farkı açıklıyor. GPU fiziği bağımsız simülasyonlar için daha uygun olsa da CPU fiziği, oyuncu etkileşimlerini içeren etkileşimli simülasyonlar için daha iyidir. Patates simülasyonunun CPU fiziği kullanılarak elde edilmiş olması, klibin hayranlık uyandıran doğasına katkıda bulunuyor.

Sonuç olarak, viral Starfield patates klibi, oyunlardaki fizik simülasyonlarının inceliklerini sergiliyor. İlgili patates sayısının çokluğu, hesaplama gücü ve kod optimizasyonu açısından zorluk teşkil ediyordu. Bu klibi gerçekten akıllara durgunluk veren şey, patateslerin sanal ortamlarına rağmen gerçek patatesler gibi davranmasıydı.

kaynaklar:

– Kaynak makalede aktarıldığı üzere Digital Foundry'den John Linneman

– Nikita Luzhanskyi, Pingle Studio'daki Unreal Engine geliştiricisi

– Liam Tart, Bilinmeyen Dünyalar baş sanatçısı

– Megan Fox, Glass Bottom Games'in kurucusu [IGN röportajı]