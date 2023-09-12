Starfield: Uzay Araştırmalarında Kaçırılmış Bir Fırsat

Bethesda'nın merakla beklenen bilim kurgu oyunu Starfield'da oyuncular kendilerini potansiyeline ulaşamayan hayal kırıklığı yaratan bir deneyimin içinde buluyorlar. Pek çok kusuruna rağmen Starfield bir felaket değil, daha ziyade benzersiz dış uzay ortamını tam olarak benimsemek için kaçırılmış bir fırsat.

Starfield'ın ana sorunlarından biri, gerçekten yenilikçi bir şey sunmak yerine tanıdık bir zeminde yürümesidir. Bethesda'nın önceki oyunları Skyrim ve Fallout'un üstüne bir uzay teması eklenmiş bir karışımı gibi geliyor. Oyunun uzay araştırmaları yönü, sınırlı uçuş yetenekleri ve gezegenlerde ilginç keşiflerin olmayışı nedeniyle sonradan akla gelen bir düşüncedir.

Uzay ve gezegen yüzeylerini kusursuz bir şekilde harmanlayan önceki uzay keşif oyunlarından farklı olarak Starfield, bu iki unsuru ara sahneler ve yükleme ekranlarıyla ayırıyor. Bu kısıtlayıcı tasarım seçimi, oyunun sunabileceği özgürlük ve heyecan duygusunu azaltıyor.

Dahası, Starfield'daki görevler sıkıcı oyun mekaniği ve tekrarlanan görevlerden dolayı sıkıntı çekiyor. Hareket sistemi ve savaş vasat, müttefiklerin yapay zekası ise gülünç derecede zayıf. Yan görevler bir miktar çeşitlilik ve öngörülemezlik gösterse de, genel yazı ve karakterizasyonlar başarısız oluyor ve bu da banal diyaloglara ve ilginç olmayan etkileşimlere yol açıyor.

Bu eksikliklere rağmen Starfield'ın bazı iyileştirici nitelikleri var. Oyunun, Ocean's Eleven ile bir Agatha Christie romanının benzersiz karışımıyla ilgi çekici bir arka plan oluşturduğu ortam. Ancak etkileşim eksikliği ve sınırlı seçenekler bu anların sıkıcı ve sönük kalmasına neden oluyor.

Genel olarak, Starfield'ın uzay araştırmaları fikrine tam olarak bağlı kalmaması ve oynanış ve hikaye anlatımının yetersiz uygulanması, onun tam potansiyeline ulaşmasını engelliyor. Oyun, Bethesda'nın önceki oyunlarının hayranlarının ilgisini hâlâ çekse de çoğu kişinin umduğu yenilikçi ve büyüleyici deneyimi sunmakta yetersiz kalıyor.

kaynaklar:

– Bethesda'nın Starfield'ı: Uzay Araştırmalarında Kaçırılan Bir Fırsat