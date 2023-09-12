Starfield'daki Köpeklerin Gerçekdışı Eksikliği: Hayranlar Tüylü Dostlarını İstiyor

Bethesda'nın son hit oyunu Starfield hem övgü hem de eleştiri topladı. Ancak oyunun hayranlarının bile kafa karıştırıcı bulduğu yönlerden biri de köpeklerin yokluğu. Reddit kullanıcısı u/Hbimajorv, köpeklerin olmayışının Starfield'ın en gerçekçi olmayan kısmı olduğunu iddia ederek memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Oyundaki bir eşya açıklamasına göre bazı köpek türlerinin neslinin tükendiği söyleniyor. Bu açıklama, hayranların tüm kedi ve köpeklerin aynı kaderi paylaştığı yönünde spekülasyonlara yol açtı. u/Hbimajorv bunun gerçekçi olmadığını, çünkü insanların zor koşullarda bile evcil hayvanlarını korumak ve onlara bakmak için her zaman büyük çaba harcadığını savunuyor.

Yorumlarda hayranlar u/Hbimajorv ile aynı fikirdeydi ve evcil hayvanların yokluğunun kendilerinin eğlenceyi mahvettiğini belirtti. İnsanlar ve dört ayaklı arkadaşları arasındaki güçlü bağ göz önüne alındığında, oyuncuların köpekleri yok olmaktan kurtarma fırsatına sahip olmaları gerektiğine inanıyorlar.

İlginç bir şekilde, köpeklerin yokluğu önemli bir endişe kaynağı olsa da, bazı hayranlar Starfield'da kedilerin yokluğunu da fark etti. Kedilerin yer aldığı ilk pazarlama materyalleri, onların oyundan tamamen çıkarılmış olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Sonuç olarak Starfield'da köpeklerin olmaması hayranlar arasında bir tartışma konusu. İnsanlar ve evcil hayvanları arasındaki bağ göz önüne alındığında, çoğu kişi bunun gerçekçi olmadığını düşünüyor. Oyun, onların yokluğuna bir açıklama getirse de, hayranların tüylü arkadaşlarının sanal evrende yanlarında olma isteklerini tatmin etmekte yetersiz kalıyor.

kaynaklar: Reddit, Bethesda.