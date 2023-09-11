Starfield'daki Beceri Sistemini Anlamak: Bir Kılavuz

Bethesda'nın merakla beklenen RPG oyunu Starfield, öncelikle istatistik ve şansa dayalı bir beceri sistemi içeriyor. Bir becerideki ilerlemenin ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesine dayandığı önceki Bethesda oyunlarının aksine, Starfield, oyuncuların bu alanlarda gelişmeden önce beceri puanlarını kullanarak belirli becerileri satın almalarını gerektiriyor.

Karakter yaratma sürecinden başlayarak oyuncular, farklı beceriler sunan çeşitli biyografik geçmişler arasından seçim yapabilirler. Bu becerilerin kilidi, seviye atladıktan sonra kazanılan beceri puanları kullanılarak açılır. Her becerinin dört aşaması vardır ve daha yüksek aşamalara ilerlemek, o beceriyle ilgili belirli zorlukların tamamlanmasını gerektirir.

Bazı zorlukların ancak ilgili beceri satın alındıktan sonra açılabileceğine dikkat etmek önemlidir. Bu, oyuncuların kendilerini belirli beceri alanlarında ilerleme kaydetmeden faaliyetler gerçekleştirirken bulabilecekleri anlamına gelir. Oynanışı ve beceri gelişimini optimize etmek için istediğiniz oyun tarzına uygun bir arka plan ve beceriler seçmeniz önerilir.

Starfield'da erkenden edinilmesi gereken birkaç temel beceri vardır. Bunlar arasında taşıma kapasitesini artıran Ağırlık Kaldırma; Daha fazla sağlık kazandıran Wellness; Alış ve satış fiyatlarını iyileştiren ticaret; NPC'leri ikna etme şansını artıran ikna; Öğe keşfini artıran temizleme; Belirli silah türleriyle hasarı artıran Balistik veya Lazerler; ve çeşitli silah sertifikaları.

Diğer önemli beceriler arasında, öğelerin iyileştirilmesinin etkinliğini artırmak için Tıp, gelişmiş tarama yetenekleri için Araştırma, gelişmiş jetpack performansı için Takviye Paketi Eğitimi ve gelişmiş kilitleri kırmak için Güvenlik yer alır.

Bahsedilen beceriler oyunda yaygın olarak bulunan bir dizi aktiviteyi kapsasa da, bazı becerilerin eş zamanlı olarak ilerleyebileceğini de belirtmekte fayda var. Örneğin, dövüş becerileri çoğu zaman düşmanları öldürmeyi gerektirir ve bu da hasar alınmasına yol açabilir. Bu da Sağlık veya Tıp becerilerinin ilerlemesine katkıda bulunabilir. Benzer şekilde, Yağmalama, malzeme taşıma ve bunları satıcılara satma gibi beceriler de sinerji yaratarak mücadelede ilerleme kaydedebilir.

Starfield'da seviye sınırı yoktur, bu da oyuncuların daha yüksek seviyelerde bile ilerlemeye devam etmelerine olanak tanır. Saygı mümkün olmasa da, her beceriyi en üst düzeye çıkarma yeteneği, farklı oyun tarzlarını deneme esnekliği sağlar.

Sonuç olarak, Starfield'daki beceri sistemini anlamak, etkili karakter gelişimi için çok önemlidir. Oyun tarzınıza uygun becerileri dikkatli bir şekilde seçerek ve zorlukları tutarlı bir şekilde tamamlayarak, galaksinin zorluklarını aşmaya hazır, çok yönlü bir karakter oluşturabilirsiniz.

kaynaklar: Diablo IV – Ayı Bender BuildOff Bethesda tarafından