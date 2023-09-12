Starfield: Digipicks ile Kilit Açma Rehberi

Bethesda, yaklaşan oyunu Starfield için kilit açma mekaniğinde önemli bir değişiklik yaptı. RPG'lerinde alıştığımız geleneksel tambur ve pimli kilitler artık geride kaldı. Bunun yerine, yeni ve şık dijital kilitleri tanıttılar. Kapıların kilidini açmanın ve değerli eşyaları çalmanın bu yeni yöntemine uyum sağlamakta zorlanıyorsanız endişelenmeyin. Size yardımcı olacak hızlı bir kılavuzumuz var.

Kilitler Nasıl Seçilir

Starfield'da kilit açma, doğru anahtarı kullanarak doldurmanız gereken belirli sayıda boşluğa sahip dairesel kilitlere anahtarların yerleştirilmesini içerir. Ekranınız sağ tarafta, her biri farklı sayıda pin içeren mevcut tuşları görüntüler. Solda, kilidin kendisini göreceksiniz; daha karmaşık kilitlerde, daha basit olanlara kıyasla üzerinde çalışılması gereken daha fazla halka bulunur.

Kilit açmayı kolaylaştırmak için oyunun başlarında Güvenlik Becerinizin seviyesini yükseltmeye odaklanmanız önerilir. Bu, onlara uyan tuşların üzerine geldiğinizde kilitlerin mavi renkte vurgulanmasına neden olur. Böylece kilitteki halkaların her seviyesinde hangi tuşların çalıştığını kolayca tespit edebilirsiniz.

Bir kilidi seçmeye çalışırken, kilidin yalnızca bir katmanına veya düzeyine uyan anahtarlar bulabilirken, diğerleri birden çok katman üzerinde çalışabilir. Amacınız tüm boşlukları doldurmak ve katmanları aşamalı olarak kaldırmak için tuşları döndürüp yerleştirmektir.

Starfield'da kilit açmak, önceki Bethesda oyunlarındaki geleneksel tamburlu kilitlere kıyasla daha fazla düşünme ve planlama gerektiriyor. Daha sonra ihtiyaç duyacağınız tuşları, yalnızca bulunduğunuz katmana uyduğu için kullanmayın. Genellikle daha spesifik düzenlere sahip olduklarından, daha fazla pini olan tuşlarla başlamak en iyisidir. Daha az pinli anahtarlar daha geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Uzman bir kilitle karşılaşırsanız, mevcut tuşlar arasında geçiş yapmak ve onları konumlarına döndürmek için zaman ayırın. Yerlerine yerleştirmeden önce her katmana hangi tuşların uyduğunu not edin. Bir hata yaparsanız, yedek digipick'leriniz varsa katmanlar arasında adımlarınızı tekrar takip edebilirsiniz. Ancak sabırla ve dikkatli bir şekilde düşünerek çoğu kilidin kilidini geri dönmeye gerek kalmadan açabilmelisiniz.

Son olarak, pisliği kurtarmak için yararlı bir ipucu. Usta seviyesindeki bir sandığı veya gerçekten açmak istediğiniz bir kapıyı seçmeye çalışmadan önce oyununuzu kaydedin. Bu şekilde, eğer hata yaparsanız yeniden yükleyebilirsiniz. Hile yapmak gibi görünse de, uzayın uçsuz bucaksız ortamında kimse hile yaptığınızı duyamaz.

Digipicks'i Nerede Bulabilirim?

Digipicks Starfield'ın her yerinde bulunabilir. Üslere ve düşman kamplarına dağılmış durumdadırlar ve aynı zamanda ölü düşman cesetlerinin yağmalanmasıyla da elde edilebilirler. Ek olarak, eğer yankesicilik becerileriniz varsa, yaşayan düşmanlardan digipick'ler elde edebilirsiniz. Ayrıca satıcılar, genellikle 35 kredi karşılığında satın alma için digipicks sunuyor. Her zaman elinizde birkaç tane olması için digipicks stoklamanız tavsiye edilir. Bir zindanın derinliklerinde, onu açmanın bir yolu olmayan kilitli bir usta sandığına rastlamak istemezsiniz.

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