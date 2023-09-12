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Spotify, Ruh Halinize Uyum Sağlayan Kişiselleştirilmiş Çalma Listesi 'Gün Listesi'ni Tanıtıyor

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
Spotify, Ruh Halinize Uyum Sağlayan Kişiselleştirilmiş Çalma Listesi 'Gün Listesi'ni Tanıtıyor

Spotify, en son özelliği olan günlük listenin tanıtımıyla kişiselleştirilmiş çalma listeleri koleksiyonunu geliştirmeye devam ediyor. Sürekli gelişen bu çalma listesi, gün içindeki ruh halinize uyum sağlayacak şekilde tasarlanarak her kullanıcıya özel benzersiz bir dinleme deneyimi sunar.

Discovery Weekly, On Repeat ve tür karışımları arasına katılan daylist, "her versiyonunuza" hitap etmeyi amaçlayan, sürekli yenilenen bir çalma listesidir. Çalma listesi, Spotify uygulamasıyla geçmişteki etkileşiminize dayalı olarak yeni parçalar ve başlıklar eklenerek günde birkaç kez güncellenir.

Örneğin, sabahları genellikle neşeli ve neşeli müzik dinliyorsanız, daylist "sabahın erken saatlerinde yatak odası pop banger" başlıklı bir çalma listesi önerebilir. Bu ilginç altyazıların yanı sıra, çalma listesi her yenilendiğinde yeni parçalar ve güncellenmiş bir başlık keşfetmeyi bekleyebilirsiniz.

Bu yeni özellik, Spotify'ın bu yılın başlarında Niche Mixes'in piyasaya sürülmesini sağlayan müzik meta verileri anlayışını temel alıyor. Niche Mixes, kullanıcıların belirli etkinlikleri, hisleri veya estetiği girerek karşılığında özelleştirilmiş bir çalma listesi almalarına olanak tanıdı. Spotify, günlük liste ile bu "hisleri" Spotify kullanım verilerinizle birleştirerek gün boyunca tercih ettiğiniz müziği gösteren hepsi bir arada bir çalma listesi oluşturur.

Çalma listesi sık sık güncellenir ve genellikle günün ve haftanın belirli saatlerinde yayınladığınız "niş müzik ve mikro türleri" içerir. Ek olarak, gün listesinin grafikleri günün saatini yansıtacak şekilde uyarlanır; sabahları parlak sarımsı renk tonundan akşam gün batımı renklerine ve gece geç saatlerde dinleme için daha koyu siyaha geçiş yapar.

Üstelik günlük liste, sosyal medya için tasarlanmış yerleşik bir paylaşım özelliğiyle birlikte gelir. Kullanıcılar, günlük listelerini arkadaşlarına ve takipçilerine göstermek için hazır bir ekran görüntüsünü, kişiselleştirilmiş etiketi veya özelleştirilebilir paylaşım kartını kolayca paylaşabilirler. Çalma listesi, rahat erişim için kullanıcının Kitaplığına da kaydedilebilir.

Daylist, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda dahil olmak üzere İngilizce konuşulan pazarlarda hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Spotify, önümüzdeki aylarda kullanılabilirliği dünya çapında daha fazla kullanıcıya genişletmeyi planlıyor.

Kaynak:
– Spotify (Belirli bir URL sağlanmadı)

By Mafo Brescia

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