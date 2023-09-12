iPhone 15 Pro'da Sessize Alma Anahtarı Yerine Eylem Düğmesinin Bulunacağı Söylentileri

Apple'ın 'Wonderlust' lansmanında iPhone 15 Pro Max ile birlikte telefonun resmi çıkışından sadece birkaç saat önce internette ortaya çıkan sızdırılmış bir görüntüye göre, Apple'ın yakında çıkacak olan amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 15 Pro'nun sessiz düğmesi yerine bir Eylem düğmesine sahip olması bekleniyor. etkinlik. Tanınmış bir akıllı telefon kılıfı üreticisi tarafından yayınlanan sızdırılan görselde, Apple'ın yıllardır iPhone'larında kullandığı geleneksel sessize alma anahtarının yerini alan, ses seviyesi ayar düğmesinin üzerinde üçüncü bir düğme görülüyor.

Bu söylenti, iPhone 15 serisinin Pro modellerinin geçen yıl piyasaya sürülen Apple Watch Ultra'ya benzer bir Aksiyon düğmesiyle donatılacağını öne süren önceki raporlarla örtüşüyor. Kılıf üreticisi Spigen, bu yeni düğmenin varlığını, onu içeren bir akıllı telefon kılıfının görüntüsünü paylaşarak doğrulamış gibi görünüyor.

Bu, Eylem düğmesinin sızdırıldığı ilk sefer değil. Haziran ayında, iPhone 15 Pro için ses tuşlarının üzerindeki üçüncü düğmeyi gösteren koruyucu kılıfların görselleri Weibo'da yayınlanmıştı. Apple, bu yeni donanım özelliği hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmamış olsa da kaynaklar, Eylem düğmesinin programlanabilir olacağını ve kullanıcıların Odak modları arasında geçiş yapma, erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirme, el fenerini kullanma veya kamerayı başlatma gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.

iPhone 15 Pro'nun Aksiyon düğmesi ve diğer özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı, Apple'ın bu gece başlayacak 'Wonderlust' lansman etkinliği sırasında açıklanacak. Etkinlik ve duyurulardan haberdar olmak için Gadgets 360'ı ziyaret edebilirsiniz.

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