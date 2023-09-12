Özel Sürümler Yeni Roubaix SL8 Dayanıklılık Yol Bisikleti

Specialized, Roubaix SL8 adı verilen popüler Roubaix dayanıklılık yol bisikletinin en son versiyonunu tanıttı. Bu yeni model farklı özellik seçenekleriyle mevcuttur ve Tarmac SL8'in devamı niteliğindedir. Daha önce Roubaix SL7 olmamasına rağmen Specialized, üst düzey modellerini aynı isim altında toplamak istiyordu.

Roubaix, karbon fiber çerçevesi ve yenilikçi Futureshock süspansiyon teknolojisiyle neredeyse yirmi yıldır Specialized serisinin dayanak noktası olmuştur. Peter Sagan'ın 2016'da Paris-Roubaix yarışında zafere ulaşmasıyla ün kazandı. Uzmanlar, Roubaix SL8'in, dört watt'lık sürtünmeyi ortadan kaldıran optimize edilmiş aerodinamiğe sahip, dayanıklılık yol kategorisindeki en hızlı bisiklet olduğunu iddia ediyor.

Gelişmiş aerodinamik elde etmek için Roubaix SL8 yeni bir çatal şekline, revize edilmiş alt boru tasarımına ve alçaltılmış koltuk desteklerine sahiptir. Specialized ayrıca karbon fiber yerleşim optimizasyonu sayesinde çerçeve ağırlığını 50 gram azalttı. Yeni Future Shock süspansiyon sistemine uyum sağlamak için ön tarafta 10 mm'lik yükseklik artışı dışında çerçeve geometrisi büyük ölçüde değişmeden kalıyor.

Future Shock'tan bahsetmişken, Roubaix SL8 yepyeni Future Shock 3.0 platformunu tanıtıyor. Bu ön süspansiyon sistemi, 20 mm hareket ve 30 mm yığın yüksekliği ayarı sağlayarak konforu ve uyumu artırır. Üç spesifik kademede gelir ve kişiselleştirme için beş yay oranı ve ek ön yükleme pulları sunar. Üst düzey 3.3 ünite, daha yumuşak bir sürüş için hidrolik olarak sönümlenirken, 3.2 ünite, maksimum pürüzsüzlük için önceden ayarlanmış sıkıştırmaya sahiptir. 3.1 üniteler ayarlanabilir ön yüklemeye sahiptir.

Dengeli bir sürüş hissi yaratmak için Specialized, Aftershock teknolojisi olarak bilinen Pavé sele borusunu ve düşürülmüş sele borusu kelepçe tasarımını geliştirdi. Sele direğinin karbon yerleşimi darbeleri ve titreşimleri azaltırken güç aktarımını da iyileştirir. Specialized'e göre Roubaix SL8, diğer yol bisikletleriyle karşılaştırıldığında gidondaki ilk darbelerde %53 oranında azalma sağlıyor.

Roubaix SL8, S-Works versiyonunda Sram Red AXS grup seti ve Roval Terra CLX II tekerlek takımı bulunan yedi modelde mevcuttur. Özel yapılar için bir S-Works çerçeve seti de mevcuttur. Modellerin geri kalanı birden fazla boya seçeneğiyle gelir ve Shimano ve Sram bileşenlerinin bir karışımını içerir.

Genel olarak Specialized Roubaix SL8, aerodinamik, süspansiyon teknolojisi ve sürüş konforunda önemli bir yükseltmeyi temsil ediyor ve dayanıklılık odaklı bisikletçiler için ideal bir seçim haline geliyor.

Tanımlar:

– Dayanıklılık yol bisikleti: Uzun mesafeli sürüşler için tasarlanmış, konfor ve denge sağlayan bir yol bisikleti türüdür.

– Futureshock süspansiyon teknolojisi: Daha yumuşak bir sürüş için şokları ve titreşimleri emen bir ön süspansiyon sistemi.

– Karbon fiber yerleşimi: Çerçevenin genel mukavemetini ve sertliğini etkileyen, kompozit bir malzeme içindeki karbon fiber tabakaların düzenlenmesi ve yönlendirilmesi.

– Aerodinamik: Sürtünmeyi azaltmak ve performansı artırmak için havanın bisiklet gibi nesnelerin etrafından nasıl aktığının incelenmesi.

Kaynaklar: Uzmanlaşmış