Oppo ve Sony, Çift Katmanlı Yığınlı Sony Sensörleri İçin Ortaklığını Duyurdu

Oppo ve Sony'nin Lytia görüntüleme sensörü markası, yakın zamanda çift katmanlı yığılmış Sony sensörlerini gelecekteki Oppo amiral gemisi cihazlarına tanıtmak için stratejik bir ortaklığa girdi. Oppo'ya göre işbirliği, "bilgisayarlı fotoğrafçılığın bir sonraki çağının kilidini açmayı" amaçlıyor, ancak bu yeni sensörle donatılmış ilk cihazın piyasaya sürülmesi için belirli bir tarih açıklanmadı.

Sony'nin 888 katmanlı transistör piksel teknolojisini kullanan ExmorT IMX 2 yığınlı CMOS sensörü, bu yılın başlarında Xperia 1 V'de ilk kez görücüye çıktı. Buna ek olarak Sony, yığınlı CMOS sensör tasarımını kullanan iki sensörü daha tanıtmayı planlıyor – IMX903 ve IMX907.

Yığılmış CMOS sensör tasarımının temel avantajı, transistörlerin ve fotodiyot katmanlarının ayrılmasıdır. Bu ayırma daha büyük diyotlara izin vererek daha iyi ışık yakalama ve daha iyi düşük ışık performansı sağlar. Başka bir BBK markası olan vivo, bu yazın başlarında, özel Sony yığılmış CMOS sensörlerini de içerecek olan yakında çıkacak olan vivo X100 amiral gemisi serisi için Sony'nin Lytia bölümü ile ortaklık kurdu.

Oppo ile Sony'nin Lytia markası arasındaki bu ortaklık, akıllı telefon endüstrisinde hesaplamalı fotoğrafçılığın artan önemine işaret ediyor. Akıllı telefonlar, gelişmiş görüntüleme sensörlerini bir araya getirerek, özellikle zorlu aydınlatma koşullarında fotoğrafçılık yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebilir.

Kullanıcılar birincil fotoğraf cihazları olarak akıllı telefonlarına giderek daha fazla güvenirken, Oppo ve Sony gibi şirketler sürekli olarak görüntüleme teknolojisinin sınırlarını zorlamaya çalışıyor. Oppo, en yeni çift katmanlı yığılmış Sony sensörleriyle, kullanıcılara gelecekteki amiral gemisi cihazlarında daha da olağanüstü bir fotoğrafçılık deneyimi sunmayı amaçlıyor.

kaynaklar:

– Oppo.com

– Sony'nin Lytia görüntüleme sensörü markası.