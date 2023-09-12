Indian Tech Start-Up'ın Yeni Kulaklıkları Benzersiz Deneyim Vaat Ediyor

Rapture Innovation Labs adlı Hintli bir teknoloji start-up'ı, benzersiz bir ses deneyimi sunan bir çift kulaklık geliştirdi. Sonic Lamb kulaklıklar, hava ve vücut iletimini, özellikle de kemik iletimini birleştiren patentli hibrit sürücü akustiğine sahiptir. Kemikten iletim teknolojisi bazı kablolu kulaklıklarda zaten mevcutken, kulaklıklarda daha az yaygındır.

Hava iletimini kullanarak orta ve yüksek frekansları yeniden üreten geleneksel kulaklıkların aksine Sonic Lamb kulaklıklar, dinamik bir ses sürücüsü ve hibrit subwoofer ünitesinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu, vücut iletimini kullanarak bas ve düşük frekansları yeniden üretmelerine ve daha sürükleyici bir ses deneyimi yaratmalarına olanak tanır.

Sonic Lamb kulaklıkların ilginç bir özelliği, kulaklıkların üzerinde bulunan ve kullanıcıların farklı ses modları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan bir kadrandır. "Hear" modu nötr bir ses imzasını korurken, "Feel" modu yüksek tempolu müzik için bası geliştirir. “Immerse” modu dans ve tekno gibi türler için idealdir ve diğer frekansları gölgede bırakmadan tatmin edici bir bas seviyesi sağlar. Ayrıca filmler ve aksiyon dolu müzikler için daha da fazla derinlik sunan bir “Canavar” modu da mevcut.

Yenilikçi tasarımlarına rağmen Sonic Lamb kulaklıkların birkaç dezavantajı var. Kulak yastıkları ve kafa bandı zamanla kırışma eğilimindedir ve fiziksel düğmelerin kalitesi ve geri bildirimi geliştirilebilir. Ancak bu sorunların gelecekteki perakende birimlerinde ele alınması bekleniyor.

Fiyatlandırma açısından Sonic Lamb kulaklıkların fiyatı 19,999 Hindistan rupisi, ancak 15,999 Hindistan rupisi için sınırlı süreli bir teklif var. Benzersiz özellikleri ve değer potansiyeli göz önüne alındığında bu kulaklıklar, ses meraklıları için cazip bir seçenek olabilir.

Genel olarak Rapture Innovation Labs'ın Sonic Lamb kulaklıkları, hibrit sürücü akustiği ve özelleştirilebilir ses modlarıyla ilgi çekici bir ses deneyimi sunuyor. Birkaç küçük sorunu olsa da geleneksel kulaklıklara benzersiz bir alternatif sunuyorlar ve kulaklık teknolojisinin geleceğini şekillendirebilirler.

kaynaklar:

– Vishal Mathur. "Sonic Lamb Hibrit Kulaklık İncelemesi: Hintli bir teknoloji start-up'ı, ses deneyimini yeniden tanımlıyor." HT Tek. 12 Eylül 2023.