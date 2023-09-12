Apple'ın İkinci Nesil AirPods Pro'su Şarj Kutusu için USB-C'ye Geçiyor

Apple, iPhone 15 etkinliği sırasında ikinci nesil AirPods Pro'nun artık USB-C şarj kutusuyla geleceğini duyurdu. Bu önemli bir değişiklik çünkü AirPods Pro'nun artık iPad ve MacBook ile aynı şarj cihazını kullanacağı ve kullanıcıların mevcut tüm USB-C kablolarını kullanmalarına olanak tanıyacağı anlamına geliyor. AirPods Pro'nun kompakt boyutu ve pil kapasitesi, onu çeşitli USB-C kablolarıyla uyumlu hale getirerek kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Ayrıca yeni AirPods Pro, kablosuz şarjı desteklemeye devam edecek ve kullanıcılara kulaklıklarını kablolara ihtiyaç duymadan şarj etme esnekliği sağlayacak. Koruma açısından AirPods Pro'nun toza ve suya dayanıklılığında hafif bir iyileşme yaşandı. Artık toz parçacıklarına ve su sıçramalarına karşı bir miktar koruma sağlayan IP54 derecesine sahipler. Ancak kullanıcıların AirPods Pro'yu suya daldırmaktan kaçınması gerekiyor.

AirPods'un diğer versiyonlarının ne zaman uygulamaya konulacağına dair henüz bir haber olmasa da USB-C'ye geçişin gelecek modellerde de benimsenmesi bekleniyor. Yeni AirPods Pro'nun fiyatı ABD ve diğer 249 ülkede 30 dolar olarak kalacak ve 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

Genel olarak, ikinci nesil AirPods Pro için USB-C şarjına geçiş, kullanıcılara daha fazla uyumluluk ve rahatlığın yanı sıra toza ve suya karşı gelişmiş koruma sunuyor. Apple, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.

Kaynaklar: Apple Etkinliği – iPhone 15 Lansmanı