Samsung Galaxy Buds 2 Pro Okula Dönüş Sezonunda İndirimli

Tüm kulaklık tutkunlarının dikkatine! Samsung, okula dönüş sezonu için tam zamanında Galaxy Buds 2 Pro'da harika bir fırsat sunuyor. Kablosuz kulaklıklar şu anda yüzde 23 indirimle satışa sunuldu ve fiyatı 230 dolardan 178 dolara düştü. Bu, Kara Cuma'dan bu yana gördüğümüz en düşük fiyat. Daha da iyisi, Galaxy Buds 2 Pro'nun üç renginin de satışa dahil olması, beyaz modelin grafit ve bora moru seçeneklerinden bir dolar daha ucuz olması.

Galaxy Buds 2 Pro, önceki modellere göre önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Galaxy Buds Live gibi önceki sürümlerde etkili gürültü engelleme özelliği yoktu, orijinal Galaxy Buds Pro'da ise ses engelleme ve kalite sorunları vardı. İncelememizde Galaxy Buds 2 Pro'ya gelişmiş gürültü engelleme özelliklerini ve iyileştirilmiş uyumunu överek 86 puan verdik. Yaklaşık beş saat kesintisiz dinleme sağlayan pil ömrü önceki modelle aynı kalıyor. Çağrı kalitesi de tutarlı kaldı.

Bu indirimli Galaxy Buds 2 Pro'lar, Samsung'un Amazon'daki diğer heyecan verici fırsatları da içeren "Akıllı Ev etkinliği"nin bir parçasıdır. Örneğin, 49″ Odyssey G9 Oyun Monitörü şu anda yüzde 29 indirimli ve 1,400 Dolardan 1,000 Dolara düşüyor. Ayrıca Galaxy Watch 5 40mm LTE, 230 dolardan 330 dolara indirimli fiyatla satışa sunuluyor. Galaxy Z Flip 5G Cep Telefonu, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition ve Pro Ultimate microSD Hafıza Kartı gibi diğer Samsung cihazları da şu anda satışta.

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kaynaklar:

– Etkileşim: Samsung Galaxy Buds 2 Pro okula dönüş sezonu için indirimli