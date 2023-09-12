Apple, iPhone 15 Serisindeki OLED Paneller İçin Samsung ile İşbirliği Yapıyor

Son raporlara göre Apple, yakında çıkacak iPhone 15 serisi için OLED panellerin çoğunluğunu sağlama konusunda Samsung'a güvenecek. Bu karar, BOE'nin OLED panellerinin Apple'ın kalite kontrol testinde başarısız olması ve Amerikalı şirketin Koreli ortağına yönelmesine yol açmasının ardından geldi.

Başlangıçta LG ve Samsung'un iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için LTPO OLED ekranlar sağlaması beklenirken, BOE'nin iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta LTPS OLED ekranlar için paneller sunması gerekiyordu. Ancak Apple, BOE'nin ürünlerinin gereksinimlerini karşılamadığını fark etti ve bu da onları son dakikada siparişlerini yeniden tahsis etmeye yöneltti. Söylentiler, BOE'nin Face ID'ye yönelik deliklerle ilgili sorunlar yaşadığını ve bunun sonucunda Apple'ın siparişleri yeniden atama kararı aldığını ileri sürdü.

Eğer BOE bu sorunları sonuna kadar çözebilirse, 2024'te üretilecek birimler için hâlâ bazı siparişler alabilirler. Ancak BOE'nin Apple'ın standartlarını karşılayıp karşılayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Apple, iPhone 15 cihazlarını bugün Türkiye saatiyle 10'da tanıtacak ve izleyiciler için canlı bir yayın gerçekleştirilecek. İşte standart iPhone 15 telefonlarından ve Pro varyantlarından bekleyebileceklerimiz.

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Tanımlar:

– OLED: Organik Işık Yayan Diyot, bireysel piksellerden doğrudan ışık yayarak canlı renkler ve derin siyahlar sunan bir ekran teknolojisidir.

– LTPO: Düşük Sıcaklıklı Çok Kristalli Oksit, ince film transistör (TFT) teknolojisinin, gelişmiş güç verimliliğine ve ekranlarda değişken yenileme hızlarına olanak tanıyan bir versiyonudur.

– LTPS: Düşük Sıcaklıklı Poli-Silikon, bazı ekran panellerinde görüntü kalitesini artırmak ve güç tüketimini azaltmak için kullanılan yarı iletken bir malzemedir.

– Face ID: Apple'ın cihazlarında güvenli kimlik doğrulaması için kullanılan yüz tanıma teknolojisi.

Kaynaklar: BBC, The Verge