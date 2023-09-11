Samsung Galaxy A25 5G'nin Yakında Piyasaya Sürüleceği Söylentileri: Neler Bekleniyor?

Söylentilere göre Samsung Galaxy A24'ün halefi yakında gelebilir. Samsung Galaxy A25 5G olarak adlandırılacağı söylenen yeni cihaz, şimdi Geekbench kıyaslama web sitesinde listelendi ve bize teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler verdi.

Listeye göre Samsung Galaxy A25 5G'nin 1280 GB'a kadar RAM ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli Exynos 8 SoC'ye sahip olması bekleniyor. Telefonun ayrıca üçlü arka kamera kurulumu ve ekranda su damlası çentiğiyle geleceği söyleniyor.

Geekbench listesi, iddia edilen Galaxy A25 5G'nin SM-A256B model numarasına sahip olduğunu ve 8 GB'a kadar RAM ile gelebileceğini ortaya koyuyor. Kutudan çıktığı haliyle Android 14 tabanlı One UI 6.0 üzerinde çalışması bekleniyor. Listede ayrıca cihazın, Exynos 2.00 SoC'nin bir parçası olduğuna inanılan, 2.40 GHz saat hızında çalışan toplam altı çekirdeğe ve 1280 GHz hızında iki çekirdeğe sahip olacağı öne sürülüyor.

Geekbench kıyaslama web sitesinde Samsung Galaxy A25 5G'nin tek çekirdek testinde 973, çok çekirdek testinde ise 2,106 puan aldığı bildirildi. Ne yazık ki, liste cihaz hakkında daha fazla ayrıntı sunmuyor.

Tasarım açısından, Samsung Galaxy A25 5G'nin sızdırılan görselleri siyah renk versiyonunu gösteriyor. Akıllı telefon, arka panelin sol üst köşesinde bulunan üç ayrı dairesel yuvaya yerleştirilmiş dikey üçlü arka kamera kurulumuyla Galaxy S23 5G ile benzerlik taşıyor gibi görünüyor. Cihazın ön kısmında su damlası çentiğinin yer alması bekleniyor.

Sızan görüntüler ayrıca Samsung Galaxy A25 5G'nin güç düğmesinin ve ses ayar düğmesinin sağ tarafta olacağını, sol tarafta ise SIM kart yuvasının bulunacağını gösteriyor. Telefonun alt kısmında USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Ek olarak, telefon potansiyel olarak yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü sunabilir.

Genel olarak Samsung Galaxy A25 5G, Samsung'un akıllı telefon serisine heyecan verici bir katkı olacak gibi görünüyor. Şu an itibariyle cihazın lansman tarihi veya tüm özellikleriyle ilgili Samsung'dan resmi bir onay gelmedi. Ancak sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy A25 5G, etkileyici özelliklere sahip, gelecek vaat eden orta sınıf bir akıllı telefon gibi görünüyor.

Kaynaklar: Geekbench, MySmartPrice