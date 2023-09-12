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Nintendo Switch 2 Söylentileri: Breath of the Wild Demosu Geliştirilmiş Grafikleri ve Yükleme Sürelerini Sergiledi

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Nintendo Switch 2 Söylentileri: Breath of the Wild Demosu Geliştirilmiş Grafikleri ve Yükleme Sürelerini Sergiledi

Nintendo'nun geçici olarak 'Switch 2' olarak adlandırılan bir sonraki konsolu hakkındaki söylentiler son zamanlarda ortalıkta dolaşıyor. Eurogamer ve VGC'den gelen raporlara göre, seçkin geliştiriciler Gamescom 2023 sırasında konsolu demo yapma fırsatı buldu. Demoda The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın geliştirilmiş bir versiyonu yer alıyordu, ancak iyileştirmelerin ayrıntıları o sırada sağlanmamıştı.

Nate the Hate podcast'inden yeni söylentiler ortaya çıktı. Sunucu, Gamescom teknoloji demosunun Breath of the Wild'ın 4K 60 fps hızında çalıştığını gösterdiğini ve dikkate değer gelişmenin yükleme sürelerinin ortadan kaldırılması olduğunu iddia etti. Bu söylentilerin Switch lansman oyununun bir sonraki donanımla yeniden yayınlanacağı anlamına gelmediğini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Daha ziyade halefinin teknik ilerlemelerini göstermek için kullanıldı.

Ayrıca teknoloji demosunun Nvidia'nın gerçek zamanlı yapay zeka yükseltme teknolojisi olan DLSS 3.5'i kullandığına dair iddialar da var. Ancak demonun, çerçeve oluşturma gibi 3.5 sürümünün tüm özelliklerini kullanıp kullanmadığı belirsizdir. DLSS'nin dahil edilmesi, Switch'in halefi için birkaç yıldır spekülasyon konusu olmuştur ve 3.5 sürümünün bahsi kesinlikle ilgi çekicidir.

Podcast sohbeti sırasında sunucu, Mart 2024'ün olası bir tarih olduğunu belirtti ancak bunun bir açıklama mı yoksa yayınlanma tarihine mi işaret ettiği belli değil. Bu yılın başlarındaki önceki söylentiler, Switch 2024'nin 2 sonlarında çıkacağını öne sürüyordu.

Bu söylentilerin şu anda Nintendo tarafından resmi olarak onaylanmadığını belirtmekte fayda var. Bilgiler kaynaklara ve söylentilere dayanmaktadır. Ayrıca, eğer bu özellikler doğruysa, Gamescom'da gösterilen teknoloji demosunun son konsolun özelliklerini tam olarak yansıtmayabileceğini dikkate almak önemlidir.

Bu söylentiler yayılmaya devam ederken, 'Switch 2'de Breath of the Wild'ın geliştirilmiş bir versiyonunun olasılıklarını düşünmek heyecan verici. Ancak Nintendo tarafından resmi duyurular yapılana kadar bu söylentilere ihtiyatla yaklaşılmalıdır.

kaynaklar:
– Eurogamer
– VGC
– Nefret Nate podcast'i

By Robert Andrew

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