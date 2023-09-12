Eski Meta Lideri Marka Deneyimi Ajansı Buluşmasına Yaratıcı İş Ortağı Olarak Katıldı

Yeni kurulan bir marka deneyimi ajansı olan Reunion, Meta'daki eski APAC Metaverse lideri Ollie Beeston'ın yaratıcı ortak olarak şirkete katıldığını duyurdu. Beeston, Hyundai, Cadbury, Adore Beauty ve Meta'nın kendi Oculus'u gibi önde gelen markalar için geleneksel film sanatı, sanal prodüksiyon, VR, WebXR, AR ve markalı içeriklerin geliştirilmesinde zengin bir deneyim sunuyor.

Beeston, Meta'daki görevinden önce Clemenger BBDO'da ACD olarak çalıştı ve burada V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's ve TAB için önemli kampanyalara katkıda bulundu.

Reunion'daki ekip, Beeston'ın ajansa katılmasıyla ilgili heyecanlarını dile getirerek, geçmiş performansının veri odaklı ve müşteri odaklı odaklanmayla mükemmel bir şekilde örtüştüğünü vurguladı. Eş CEO Justin Hind şunları söyledi: "Kanıtlanmış performansı, veriye dayalı stratejilere ve müşteri odaklı girişimlere olan bağlılığımızı yansıtıyor."

Beeston, ajansın müşteri odaklı ve veri odaklı yaklaşımının modern izleyicilerin gelişen ihtiyaçlarına çok uygun olduğunu belirterek Reunion'a katılma konusundaki heyecanını dile getirdi. Kendisi şöyle dedi: "Reunion'daki liderlik ekibine katılmaktan heyecan duyuyorum ve yalnızca dikkat çekmekle kalmayıp aynı zamanda izleyiciler ve markalar için eşit ölçüde anlamlı etkileşimi teşvik eden fikirler üretmeye odaklanacağım için heyecanlıyım."

Reunion, performans pazarlaması ve dijital dönüşüm danışmanlığı konusunda geniş deneyime sahip Justin Hind ve Stephen Knowles tarafından kuruldu. Tüm temas noktalarında ve kanallarda markalarının erişilebilirliğini ve etkileşimini geliştirmek isteyen iddialı müşterilerle ortaklık kurmayı hedefliyorlar.

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Tanımlar:

1. Metaevren: Sanal olarak geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ile fiziksel olarak kalıcı sanal gerçekliğin bir araya gelmesiyle oluşturulan kolektif bir sanal paylaşım alanı.

2. APAC: Asya-Pasifik, Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'daki ülkeleri kapsayan bölgeyi ifade eder.

3. ACD: Yardımcı Kreatif Direktör, reklam ve pazarlama ajanslarında yaratıcı sürecin denetlenmesini ve yönlendirilmesini içeren bir rol.

4. Clemenger BBDO: Yaratıcılık, markalaşma ve dijital pazarlama alanlarında hizmet sunan, küresel varlığı olan Avustralya merkezli bir reklam ajansı.

5. Oculus: Eski adıyla Facebook Technologies olarak bilinen Meta tarafından geliştirilen ve üretilen bir sanal gerçeklik gözlüğü markası.

kaynaklar:

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