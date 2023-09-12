Apple, iPhone'a Gelecek Önemli Oyun Oyunlarını Duyurdu

Apple'ın son iPhone etkinliği oyuncular için bazı heyecan verici haberler sundu; teknoloji devi, Resident Evil 4 remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage ve The Division Resurgence gibi büyük oyunların iPhone 15 Pro'da satışa sunulacağını duyurdu bu yılın sonlarında ve 2024'ün başlarında.

Bulut oyunlarının yükselişi sayesinde artık PC ve konsol oyunlarını mobil cihazlarda oynamak mümkün. Ancak bu oyunlar telefona aktarıldığı için oyuncular sorunsuz bir oyun deneyimi için internet hızlarına bağımlıdır. Apple'ın M1 ve M2 serisi çipleri gibi daha yeni silikonları, dizüstü bilgisayarlarda oyun oynamayı daha mümkün hale getirdi ve şirket, yeteneklerini daha önce açılış konuşmalarında göstermişti. Ancak oyun geliştiricileri, Apple'ın Mac'lerdeki oyunculara hizmet verme iddiasını benimsemekte tereddüt ediyor. Öte yandan iPhone, aktif olarak oyun oynayan geniş bir kullanıcı tabanına sahip ve bu da onu AAA sürümleri için çekici bir platform haline getiriyor.

5 Ekim'de konsollarda ve PC'lerde piyasaya sürülecek olan Assassin's Creed Mirage gibi önemli oyunların 2024'ün başlarında iPhone'da da kullanıma sunulması önemli bir kilometre taşı. Mobil cihazlarda oyun deneyimini geliştiren Razer'ın Kishi denetleyicisi gibi çevre birimleriyle oyuncular, telefonlarında bu oyunların keyfini kusursuz bir şekilde çıkarabilecekler. Resident Evil ve Death Stranding oyunlarının da bu yılın sonlarında iPhone 15 Pro ve Pro Max'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Genel olarak Apple'ın duyurusu, konsol ve PC oyun deneyimlerini mobil cihazlara taşıma yolunda önemli bir adıma işaret ediyor. Akıllı telefonlarda oyunlara olan ilginin artmasıyla birlikte oyuncular, iPhone'larında yalnızca olağan mobil oyun tekliflerinin değil aynı zamanda yüksek kaliteli AAA sürümlerinin de keyfini çıkarmayı sabırsızlıkla bekleyebilirler.

kaynaklar:

– Ash Parrish, video oyunlarında uzman muhabir – Kotaku