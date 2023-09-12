Hüzmeleme Bilgisi Kullanılarak Wi-Fi Trafiği Dinlenebilir

Singapur ve Çin'den araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, modern Wi-fi sistemlerinin hüzme oluşturma bilgilerini (BFI) düz metin olarak ilettiğini ve bu durumun onu dinlenmeye karşı savunmasız hale getirdiğini ortaya çıkardı. BFI, erişim noktasının (AP), AP ile kullanıcı cihazları arasındaki sinyali optimize etmesine olanak tanıyan bir geri bildirim mekanizmasıdır.

Araştırmacılar, adını teorik saldırgan Eve'den alan, "monitör" moduna alınabilen herhangi bir standart ağ arayüzü kullanılarak yürütülebilen WiKi-Eve adlı bir saldırı geliştirdiler. Saldırı, kurbanın MAC adresinin alınmasıyla başlar, bu da saldırganın kurbanın IP adresini almasına ve WiKi-Eve saldırısını başlatmasına olanak tanır.

Saldırı sırasında saldırgan, kurbanın şifresini yazdığı zaman aralığı boyunca sürekli olarak kurbanın Wi-fi çerçevelerindeki BFI örneklerini kaydeder. BFI örneklerinin bu zaman serisi daha sonra kurbanın bir hizmete erişmek için kullandığı parolayla ilişkilendirilebilir. Örneğin kurban WeChat ile iletişime geçtiğinde şifresi etkileşimin erken safhalarında iletilir.

Araştırmacılar, şifreli iletişimlerden sırları çıkarmak amacıyla açık metin BFI örneklerine çekişmeli bir öğrenme çerçevesi uyguladılar. Testlerinin sonuçları, WiKi-Eve'in bireysel tuş vuruşları için yüzde 88.9'luk bir çıkarım doğruluğuna ve WeChat gibi mobil uygulamaların şifrelerini çalmak için yüzde 65.8'e varan ilk 10 doğruluğa ulaştığını gösterdi.

Bu araştırma Çin'deki Hunan Üniversitesi, Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Çin'deki Fudan Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından yürütüldü.

kaynaklar: arXiv