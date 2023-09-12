Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Teknolojilerimiz

Hüzmeleme Bilgisi Kullanılarak Wi-Fi Trafiği Dinlenebilir

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Hüzmeleme Bilgisi Kullanılarak Wi-Fi Trafiği Dinlenebilir

Singapur ve Çin'den araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, modern Wi-fi sistemlerinin hüzme oluşturma bilgilerini (BFI) düz metin olarak ilettiğini ve bu durumun onu dinlenmeye karşı savunmasız hale getirdiğini ortaya çıkardı. BFI, erişim noktasının (AP), AP ile kullanıcı cihazları arasındaki sinyali optimize etmesine olanak tanıyan bir geri bildirim mekanizmasıdır.

Araştırmacılar, adını teorik saldırgan Eve'den alan, "monitör" moduna alınabilen herhangi bir standart ağ arayüzü kullanılarak yürütülebilen WiKi-Eve adlı bir saldırı geliştirdiler. Saldırı, kurbanın MAC adresinin alınmasıyla başlar, bu da saldırganın kurbanın IP adresini almasına ve WiKi-Eve saldırısını başlatmasına olanak tanır.

Saldırı sırasında saldırgan, kurbanın şifresini yazdığı zaman aralığı boyunca sürekli olarak kurbanın Wi-fi çerçevelerindeki BFI örneklerini kaydeder. BFI örneklerinin bu zaman serisi daha sonra kurbanın bir hizmete erişmek için kullandığı parolayla ilişkilendirilebilir. Örneğin kurban WeChat ile iletişime geçtiğinde şifresi etkileşimin erken safhalarında iletilir.

Araştırmacılar, şifreli iletişimlerden sırları çıkarmak amacıyla açık metin BFI örneklerine çekişmeli bir öğrenme çerçevesi uyguladılar. Testlerinin sonuçları, WiKi-Eve'in bireysel tuş vuruşları için yüzde 88.9'luk bir çıkarım doğruluğuna ve WeChat gibi mobil uygulamaların şifrelerini çalmak için yüzde 65.8'e varan ilk 10 doğruluğa ulaştığını gösterdi.

Bu araştırma Çin'deki Hunan Üniversitesi, Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Çin'deki Fudan Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından yürütüldü.

kaynaklar: arXiv

By Vicky Stavropoulou

İlgili Mesaj

Teknolojilerimiz

Bose Yeni Ultra QuietComfort Kulaklık Serisini Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota
Teknolojilerimiz

Paper Mario: Nintendo Switch'in Bin Yıllık Kapısı: Görsel Yükseltmelerin Maliyeti Var mı?

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou
Teknolojilerimiz

Apple, Çevresel Etkiyi Azaltmak İçin Karbon Nötr Apple Watch Series 9'u Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota

Kaçırdın

Teknolojilerimiz

Bose Yeni Ultra QuietComfort Kulaklık Serisini Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Haberler

Cyberpunk 2077 2.0 Güncellemesi, Cyberpunk: Edgerunners Anime'den Esinlenen Yeni Beceri Ağacı Avantajlarını Tanıtıyor

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Paper Mario: Nintendo Switch'in Bin Yıllık Kapısı: Görsel Yükseltmelerin Maliyeti Var mı?

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Apple, Çevresel Etkiyi Azaltmak İçin Karbon Nötr Apple Watch Series 9'u Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar