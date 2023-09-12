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Xiaomi, 13MP Kamera ve Yeni MediaTek Yonga Seti ile Redmi Note 200 Pro Serisini Piyasaya Sürecek

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Xiaomi, 13MP Kamera ve Yeni MediaTek Yonga Seti ile Redmi Note 200 Pro Serisini Piyasaya Sürecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi alt markasını yakında çıkacak Redmi Note 13 Pro serisiyle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Weibo'da Çin'deki yeni akıllı telefonların lansman penceresinin bu ayın sonlarında olacağını duyurdu. Redmi Note 13 Pro serisinde iki model yer alacak: Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+.

Bu cihazların en önemli özelliklerinden biri, kullanıcılara yüksek çözünürlüklü fotoğraf yetenekleri sağlayan 200MP birincil kamera sensörleridir. Ek olarak Redmi Note 13 Pro modelleri, gelişmiş performans ve verimlilik sunan yeni bir MediaTek yonga setine sahip olacak.

Redmi Note 13 Pro+ modelinin, gelişmiş fotoğraf performansı vaat eden özelleştirilmiş bir Samsung ISOCELL kamera sensörüyle gelmesi bekleniyor. Bu sensör, Redmi Note 12 Pro+ 5G'de kullanılan sensöre benzer.

TENAA web sitesine göre her iki akıllı telefon da 6.67 inç OLED ekranla gelecek ve 5G bağlantısını destekleyecek. Redmi Note 13 Pro+ muhtemelen 18 GB'a kadar RAM sunarken, Redmi Note 13 Pro 16 GB'a kadar RAM sunabilir.

Xiaomi, Redmi Note 13 Pro serisinin 200MP arka kamera kurulumuyla donatılacağını zaten doğruladı. Daha pahalı olan Pro+ modeli, diğer akıllı telefonlarda bulunan normal Dimensity 4'ün bir yükseltmesi olan yeni 7200nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra yonga seti ile güçlendirilecek. Her iki cihazın da 16 MP selfie kamerası içermesi bekleniyor.

Pil kapasitesi açısından Redmi Note 13 Pro'nun 4,880mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor, Redmi Note 13 Pro+ ise biraz daha büyük 5,020mAh bataryayla gelecek.

Xiaomi'nin Redmi Note 13 Pro serisi, kullanıcılara gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü performansı uygun bir fiyatla sunmayı amaçlıyor. Çin'de yaklaşan lansmanla tüketiciler, Xiaomi'nin Redmi alt markasının etkileyici akıllı telefon serisini sabırsızlıkla bekleyebilirler.

kaynaklar:
– Makale: FoneArena
– Kamera sensörü: Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition
– Yonga Seti: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

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By Gabriel Bota

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