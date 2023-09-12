Razorpay, Müşteri Etkileşimini Artırmak İçin Dijital Faturalama Startup'ı BillMe'yi Satın Aldı

Fintech unicorn Razorpay, dijital faturalama ve müşteri etkileşimi start-up'ı BillMe'yi satın aldığını duyurdu. Mumbai merkezli start-up, kağıt faturaları ortadan kaldırmayı ve dijital faturalama yoluyla tüccarlar için katma değeri artırmayı amaçlayan bir platform geliştirdi. Bu, Ağustos 2022'de Ezetap'ı satın almasından bu yana portföyünü genişleten Razorpay'in sekizinci satın alımına işaret ediyor.

Bu satın almayla Razorpay, işletmeleri müşterileriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmalarına olanak tanıyan hibrit bir modelle güçlendirmeyi amaçlıyor. Temassız ve sürtünmesiz etkileşim modları tüketiciler arasında popülerlik kazanmaya devam ederken Razorpay, satıcılara son derece kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir faturalandırma deneyimi sunmak için BillMe'nin yeteneklerinden yararlanmayı hedefliyor. Razorpay tarafından oluşturulan dijital faturalar, geri bildirim ve anket seçenekleri gibi özellikler sunarak satıcıların etkileşim stratejilerini tüketici tercihlerine göre uyarlamalarına olanak tanıyacak.

2018 yılında kurulan BillMe, aralarında McDonald's, Burger King, Decathlon ve Cinepolis gibi büyük markaların da bulunduğu 4,000'den fazla işletmeye hizmet verdi. Platform, işletmelerin dijital faturalamayı 10 dakikadan kısa sürede hayata geçirmesine olanak tanıyarak genellikle çok daha uzun süren süreçleri kolaylaştırır. Ayrıca, BillMe tarafından sağlanan self-servis kontrol panelleri, satıcılara müşteri davranışını analiz etme, özel kampanya kuralları oluşturma ve çapraz satışları ve promosyonları kolaylaştırma olanağı sağlar.

Müşteriler, dijital faturalamanın sağladığı kolaylaştırılmış ve daha hızlı ödeme deneyiminden yararlanacak. Artık kağıt faturaları gelecekte başvurmak üzere saklama veya alma konusunda endişelenmelerine gerek yok. Bunun yerine, dijital faturalara kolayca erişilebilecek ve satıcıların müşterilerini daha iyi anlamaları, etkileşime geçmeleri ve hedeflemeleri için çok boyutlu bir araç olarak kullanılabilecek.

Razorpay, 2.3 yılına kadar 2027 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen küresel dijital makbuz pazarında büyük bir potansiyel görüyor. Razorpay, BillMe'nin tekliflerini birleştirerek işletmelerin müşteri etkileşimini artırarak, müşterileri elde tutarak ve pazarlama yeteneklerini güçlendirerek öne çıkmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu satın alma, Razorpay'in her ölçekteki işletmeye hizmet veren, tüm ödeme çözümleri için güvenilir tek adresli mağaza olma vizyonuyla örtüşüyor.

2014 yılında kurulan Razorpay, halihazırda 8 milyondan fazla işletmeye ödeme teknolojisi çözümleri sağlıyor. Şirket, Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global ve MasterCard gibi önde gelen yatırımcılardan 817 milyon dolar fon sağladı. BillMe'nin eklenmesiyle Razorpay, fintech endüstrisindeki ayak izini genişletmeye ve ödemeler alanında lider oyuncu konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

kaynaklar:

– Razorpay, dijital faturalama start-up'ı BillMe'yi satın aldı: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html