Starfield'da Etkileyici Star Fox Okçuluk Rekreasyonu

Bethesda'nın uzay RPG'si Starfield'da yeni ve son derece etkileyici bir uzay gemisi rekreasyonu ortaya çıktı. Sevilen Star Fox serisinden ilham alan sosyal medya kullanıcısı 'BuckyArt1701', ikonik Arwing'i temel alan özel bir gemi tasarladı. Hatta resmi Starfield sosyal medya hesabı, bu olağanüstü yaratımın birkaç ekran görüntüsünü bile paylaştı.

Starfield, klasik Bethesda rol yapma oyunlarının unsurlarını heyecan verici uzay gemisi it dalaşlarıyla bir araya getiriyor. Geminizi kişiselleştirme yeteneği, oyuncuların benzersiz ve tanınabilir tasarımlar oluşturmasına olanak tanır. Oyunun çıkışından bu yana hayranlar Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica ve The Expanse'den ilham alan gemiler tasarladı.

Star Fox serisi uzun süredir yeni bir giriş görmese de Starfield'daki bu Arwing oyunu, hayranların Fox McCloud'un galaksiler arası maceralarına olan isteklerini geçici olarak tatmin etmelerine olanak tanıyor. Nintendo Switch'te daha fazla alanda it dalaşı arzulayanlar için, Switch Online hizmeti aracılığıyla klasik Star Fox deneyimlerini yeniden ziyaret etmek harika bir seçenek.

Starfield, açılış haftasında Constellation'a altı milyondan fazla oyuncunun katılmasıyla kısa sürede Bethesda'nın bugüne kadarki en başarılı oyun lansmanı oldu. İncelemeler ve kılavuzlar da dahil olmak üzere oyun hakkında daha fazla bilgi için kardeş web sitemiz Pure Xbox'ı ziyaret edin.

Starfield'daki bu olağanüstü Arwing oyunu hakkında düşünceleriniz neler? Gelecekte yeni bir Star Fox oyununu umuyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıda paylaşın.

kaynaklar:

– Saf Xbox

– Xbox Twitter Hesabı