Topolojik Yalıtkan Malzemedeki Atılım, Gelişmiş Elektronik ve Kuantum Hesaplama Potansiyeli Taşıyor

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki (ORNL) araştırmacılara göre, topolojik yalıtkan malzemeler alanında yakın zamanda elde edilen bir atılım, ileri elektronik ve kuantum hesaplama açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

Topolojik yalıtkan malzemeler, yüzeylerinde iletken özellikler sergilerken dahili olarak yalıtım özelliklerine sahip olan yeni bir malzeme fazıdır. Bu benzersiz özellik, onları kuantum hesaplama da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için oldukça çekici kılmaktadır.

ORNL'deki bilim insanları, yalnızca bir elektrik alanı kullanarak normal bir yalıtkanı başarıyla manyetik topolojik yalıtkan haline dönüştürdü. Bu çığır açan başarı, elektriğin malzemenin yüzeyinde ve kenarlarında herhangi bir enerji kaybı olmadan serbestçe akmasına olanak tanıyarak yüksek hızlı, düşük güçlü elektroniklerin geliştirilmesinin önünü açıyor.

ORNL'den Mina Yoon liderliğindeki araştırma, çok sayıda pratik uygulama için umut vaat ediyor. Buna yeni nesil elektronikler, spintronik ve kuantum hesaplama da dahildir.

Araştırmacılar, ferroelektrik substratın elektrik alanı yoluyla polarizasyon anahtarlamasını indükleyerek, malzeme içinde farklı manyetik ve topolojik durumlar yaratmayı başardılar. Kuantum durumlarının kontrol edilmesindeki bu atılım, elektronik ve bilgi işlem alanında devrim yaratabilir.

Bulgular 2D Materials bilimsel dergisinde "MnBi2Te4 ince filmlerin manyetik ve topolojik özelliklerinin uçucu olmayan elektrik kontrolü" başlığı altında yayınlandı. Çalışma Temel Enerji Bilimleri ve Kuantum Bilim Merkezi tarafından finanse edildi.

kaynaklar:

– Wei Luo, Mao-Hua Du, Fernando A Reboredo ve Mina Yoon, 2D Materials tarafından “MnBi4Te2 ince filmlerinin manyetik ve topolojik özelliklerinin uçucu olmayan elektrik kontrolü”

– Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL)