Apple, Qualcomm ile 5G Modem Çiplerinin Kullanımına İlişkin Anlaşmayı 2026'ya Kadar Uzatıyor

Apple, akıllı telefon lansmanlarında Snapdragon 5G Modem-RF Sistemlerini kullanmak üzere Qualcomm ile olan anlaşmasını en az 2026 yılına kadar uzatacağını duyurdu. Bu, Apple'ın önümüzdeki üç yıl boyunca iPhone'larında Qualcomm bileşenlerini kullanmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bu karar, Apple'ın 5 yılında piyasaya sürülmesi beklenen kendi 2024G modem çiplerini geliştirme planlarının ertelenmesi olarak geliyor.

Uzmanlar, Apple'ın kendi yonga setlerini geliştirmedeki gecikmesinin nedenleri konusunda bölünmüş durumda. Bazıları, Apple'ın kendi hücresel modem silikonunu yaratmanın beklenenden daha zorlu olduğunu düşünürken, diğerleri tedarik zinciri sorunlarının zorluklara neden olduğunu öne sürüyor. IDC Başkan Yardımcısı Alejandro Cadenas, Apple'ın önceliğinin kendi yonga setlerini geliştirmek ve Qualcomm ile olan anlaşmasını sona erdirmek olduğunu ancak şirketin alternatifinin kalitesini güvence altına almak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Apple'ın kendi 5G yonga setlerini geliştirme çabaları beklenenden daha uzun sürse de sektör analistleri, şirketin bu zorluğa kararlılığını sürdürdüğüne ve bu göreve önemli miktarda kaynak ayırdığına inanıyor. Apple'ın Qualcomm ile olan anlaşmasının uzatılması her iki şirket için de kısa ve orta vadeli kesinlik sağlıyor.

Apple'ın Qualcomm ile yenilenen anlaşmasının, özellikle Çin'de artan zorluklar nedeniyle şirketin tedarik zincirlerini güçlendirme çabalarıyla ilgili olabileceğine dair spekülasyonlar var. Apple, bileşen kaynaklarını çeşitlendirmenin ve tek bir satıcıya bağımlılığı azaltmanın yollarını arıyor olabilir.

Gecikmenin ardındaki nedenler ne olursa olsun, Apple bileşenlerine güvenmeye devam ettiği için bu uzatma Qualcomm için bir kazanç olarak görülüyor. Sözleşmenin detayları kamuya açıklanmadı ancak iki şirket arasında 2019 yılında yaşanan hukuki anlaşmazlıklar sonrasında varılan anlaşmaya benzer olduğu düşünülüyor. Bu anlaşmada Apple, Qualcomm'a karşı olan yasal iddialarını geri çekti ve çiplerini iPhone'larda kullanmayı kabul etti; sonuçta Apple, Intel'in akıllı telefon modemi işini satın aldı.

Gecikmeye rağmen Apple'ın sonunda kendi 5G modem çiplerini piyasaya sürmesi bekleniyor ancak zaman çerçevesi belirsizliğini koruyor.

kaynaklar:

- Kayıt

- Güney Çin Sabah Postası