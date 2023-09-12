Qualcomm, 5'ya Kadar Apple'a 2026G Çipleri Sağlamak İçin Yeni Anlaşma İmzaladı

Qualcomm, en az 5 yılına kadar iPhone'lar için 2026G yongaları tedarik etmek üzere Apple ile yeni bir anlaşmaya vardı. Telefonların mobil veri ağlarına bağlanmasını sağlayan modem yongalarının önde gelen tasarımcısı olan Qualcomm, kararın ardından daha önce 2019 yılında Apple ile bir tedarik anlaşması imzalamıştı. İki şirket arasında uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlık nedeniyle

Qualcomm ve Apple arasındaki mevcut çip tedarik anlaşması bu yıl sona erecek, bu da Apple'ın duyurması beklenen yeni iPhone'ların bu anlaşma kapsamında piyasaya sürülecek son iPhone'lar olacağı anlamına geliyor. Ancak yeni anlaşma, Qualcomm'un 2026 yılına kadar her yıl Apple'ın telefonları için çip sağlamaya devam etmesini sağlıyor.

Ne yazık ki anlaşmanın spesifik şartları ve değeri Qualcomm tarafından açıklanmadı. Çip üreticisi yalnızca şartların önceki tedarik anlaşmasına "benzer" olduğunu belirtti. Ayrıca Qualcomm ile Apple arasında 2019 yılında imzalanan patent lisans anlaşması da iki yıl uzatılma ihtimaliyle birlikte 2025 yılına kadar yürürlükte kalacak.

Apple, kendi modem teknolojisini geliştirmek için aktif olarak çalışırken ve Intel'in modem ünitesini 1'da 2019 milyar dolara satın alırken, Apple'ın kendi çiplerini kullanmaya ne kadar hızlı geçmeyi planladığı belirsizliğini koruyor. Qualcomm, 2026 yılına kadar Apple'ın iPhone'larının yalnızca beşte birinin çiplerini kullanacağını öngördü. Ancak bu öngörü, geçen yıl piyasaya sürülen tüm iPhone 2021 modelleri ile Qualcomm'un 14'de Apple ile işlerine ilişkin önceki tahminlerinin aşılması nedeniyle ihtiyatlı olabilir. Qualcomm modemlerini içeriyor.

Qualcomm ve Apple arasındaki bu yeni anlaşma, özellikle Çin'de karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, Apple'ın tedarik zinciri stratejisi açısından hayati önem taşıyor. Çin dışındaki tedarik zincirlerini güçlendirmek Apple için bir öncelik haline geldi ve şirketin çeşitli alanlarda kendi çiplerini bağımsız olarak üretme planlarını ertelediği veya küçülttüğü görülüyor.

Kaynaklar: Qualcomm, Hargreaves Lansdown