Eylül Ayı İçin Açıklanan Altı PlayStation Plus Ekstra Oyunu

Sızan bir liste, Eylül ayında satışa sunulacak altı PlayStation Plus Extra oyununu ortaya çıkardı. Oyunlar güvenilir kaynak billbil-kun tarafından Dealabs'ta paylaşıldı. Dizilişte NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ve Unpacking yer alıyor.

NieR Replikant Ver. 1.22474487139, NieR:Automata'nın yükseltilmiş bir ön bölümüdür. IGN'in 8/10 vermesi ve geliştirilmiş görselleri ve dövüşü övmesiyle olumlu eleştiriler aldı. Oyunun hikayesi, öne çıkan özelliği olarak kabul ediliyor.

2021'de piyasaya sürülen Unpacking, öğeleri çeşitli konumlarda organize etme etrafında dönen popüler bir bağımsız oyundur. IGN, basit ama tatmin edici bulmaca oynanışını ve kişisel eşyalar hakkında dokunaklı bir hikaye anlatma yeteneğini vurgulayarak oyunu 8/10 ile ödüllendirdi.

Bu oyunların 19 Eylül'den itibaren PS Plus Ekstra ve Premium üyelerine sunulması planlanıyor. Bu sürüm, Sony'nin dünya çapındaki tüm 12 aylık PS Plus abonelikleri için yakın zamanda yaptığı fiyat artışının ardından gelen ilk oyun grubunu temsil ediyor.

Şu an itibariyle, sızdırılan oyun listesi veya kullanılabilirliği konusunda Sony'den resmi bir onay gelmedi. Taraftarlar kadroyu onaylamak için resmi duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor. Daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin.

Kaynak: IGN (İnceleyen: Wesley Yin-Poole)