Primeape Pokémon GO'da Rekabetçi Bir Seçim mi?

Pokémon GO'da Mankey Spotlight Hour yaklaşırken eğitmenler, Mankey'in gelişmiş formu olan Primeape'in oyunun rekabetçi ve baskın sahnesinde geçerli olup olmadığını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bunu belirlemek için çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekir.

İlk olarak, Primeape saf Dövüş tipi bir yaratıktır, bu da onu Psişik, Uçan ve Peri tipi saldırılara karşı zayıf, Karanlık, Böcek ve Kaya tipi saldırılara karşı dayanıklı kılar. En yüksek statüsü, etkileyici bir 207 olan saldırısıdır. Diğer istatistikleri daha düşük olsa da, bu onu bir cam top olarak sınıflandırmaz.

Oyuncuya karşı oyuncu (PvP) savaşlarında Primeape, özel kupalarda iyi bir performans sergiliyor ancak Power-up Punch'a erişimi olan Scrafty ve Medicham gibi üst düzey dövüşçülerle karşılaştırıldığında yetersiz kalıyor. Büyük Lig'de Primeape geride kalıyor ve Ultra Lig'de eski hamleleri onu geride tutuyor.

Ancak Primeape kullanmaya kararlı olanlar için, kapsama alanı olarak Counter, Cross Chop ve Night Slash'tan oluşan bir hareket seti önerilir. Alternatif olarak maksimum hasar için Yakın Dövüş kullanılabilir.

Oyuncuya karşı çevre (PvE) baskınlarında Primeape, Machamp'ın varlığı nedeniyle başarısız oluyor. Daha zayıf olan Üç Yıldızlı baskınlarda kullanılabilse de, Beş Yıldızlı baskınlara göre etkinliği sınırlıdır. Baskın amacıyla Yakın Dövüş, Buz Yumruğu ve Gece Saldırısı, oyuncuların savaşmak istediği boss'a bağlı olarak ideal yüklü saldırılardır.

Sonuç olarak Primeape, Pokémon GO'daki en rekabetçi seçim olmasa da yine de belirli durumlarda etkili bir şekilde kullanılabilir. Pokedex'i tamamlamak için Primeape'i koleksiyonlarına eklemek isteyen eğitmenler, bu yaratığı edinmenin hala değerini bulabilirler.

kaynaklar:

– Pokémon Şirketi

– Sportskeeda