Ulusal Hava Fotoğrafçılığı Koleksiyonu, Değerli Kayıtları Korumak İçin Monmouth Scientific ile İşbirliği Yapıyor

Ulusal Hava Fotoğrafçılığı Koleksiyonu (NCAP), önemli küresel olayları ve yerleri yakalayan milyonlarca görüntüyü kapsayan ünlü bir tarihi hava görüntüleri deposudur. NCAP'in temel amacı, bu değerli kayıtları hem dijital hem de fiziksel formatlarda toplayıp korumak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Dijital Görüntüleme Müdürü Alan Potts, işleme ve saklamayla ilgili zorlukların üstesinden gelmek amacıyla, NCAP ekibinin güvenli koleksiyon yönetimi için temiz bir ortam oluşturmaya yönelik bir çözüm için Monmouth Scientific'i aradı. Edinburgh'daki yeni bir tesise taşındıktan sonra NCAP ekibi bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli alanı elde etti.

Monmouth Scientific, Devridaimli Çeker Ocak'ı ekibin gereksinimlerini karşılamak için en uygun çözüm olarak tanımladı. Bu çalışma alanı, teknisyenlere fotoğraf baskılarından küf çıkarma ve film hazırlama gibi görevler için güvenli ve verimli bir ortam sağlar. Dolaplar hava akışını etkili bir şekilde yönlendirerek buharları yakalar ve kontrollü bir çalışma alanı içinde hapseder. Temiz hava daha sonra Aktif Karbon filtreler kullanılarak laboratuvara geri gönderilir.

Bu devridaimli çeker ocakların kullanımı yalnızca personel üyeleri için daha sağlıklı bir çalışma alanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayan faydalar sunar ve daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir laboratuvar ortamına katkıda bulunur. Bu yeni teknolojinin uygulanması ve iş akışı iyileştirmeleri ile NCAP artık kritik koruma konularına öncelik verebilmektedir.

Dijital Görüntüleme Müdürü Alan Potts, Monmouth Scientific ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, risklerin belirlenmesinde ve iş için uygun ekipmanın seçilmesinde onların rehberliğinin ve uzmanlığının çok değerli olduğunu belirtti. Ortaklık, NCAP'in benzersiz uygulamasına uygun özel çözümlerin geliştirilmesiyle sonuçlandı ve dünya olaylarının yukarıdan görülen bu benzersiz kaydını korumalarına olanak tanıdı.

Monmouth Scientific, çevreye duyarlı devridaim teknolojisinde uzmanlaşmış, temiz hava çözümlerinde liderdir. Çeker Ocaklar, Laminer Akış sistemleri, Biyolojik Güvenlik dolapları, Toz Muhafaza üniteleri ve ISO Sınıfı Temiz Odaları içeren çözümleri, enerji tüketimini en aza indirirken personel güvenliğini ön planda tutar. Laboratuvarlar, araştırma kurumları, ilaç şirketleri, elektronik üreticileri ve havacılık şirketleri gibi çok çeşitli sektörlere hitap ediyorlar.

Genel olarak, Ulusal Hava Fotoğrafçılığı Koleksiyonu ile Monmouth Scientific arasındaki bu ortaklık, değerli kayıtların gelecek nesiller için korunmasını ve erişilebilirliğini sağlamada yenilikçi teknolojilerin ve uygulamaların önemini ortaya koyuyor.

kaynaklar:

– Ulusal Hava Fotoğrafçılığı Koleksiyonu (NCAP)

– Monmouth Bilimsel Sınırlı