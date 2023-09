Pokémon Scarlet ve Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero Çıktı

By

Merakla beklenen Pokémon Scarlet ve Violet DLC nihayet geldi ve 'The Teal Mask' başlıklı ilk bölüm bu hafta yayınlandı. Eğitmenler artık Kitakami diyarında yeni bir maceraya atılabilir, yeni Pokémonlarla karşılaşabilir, yeni yerler keşfedebilir ve yeni hikayeler deneyimleyebilir.

Bu DLC'deki heyecan verici eklemelerden biri, hikayede çok önemli bir rol oynayan güçlü eğitmenlerden oluşan The Heroes of Kitakami'nin tanıtılmasıdır. Eğitmenler onlarla etkileşime girme, yolculukları hakkında bilgi edinme ve hatta belki de onları savaşlara davet etme fırsatına sahip olacak.

Kitakami köyü de bu DLC'de merkezde yer alıyor ve eğitmenlerin kendilerini bu zengin kültüre kaptırmalarına ve sırlarını keşfetmelerine olanak tanıyor. Oyundaki diğer bölgelere göre eşsiz bir atmosfer sunan canlı ve hareketli bir yer.

Ayrıca eğitmenler, diğer bölgelerden göç eden ve Kitakami'yi yeni evleri haline getiren tanıdık Pokémonlarla karşılaşacak. Böyle bir Pokémon, bu DLC'ye özel yeni keşfedilen bir tür olan Polteageist'tir. Tasarımı ve yetenekleri onu her antrenörün takımına ilgi çekici bir katkı haline getiriyor.

DLC'yi satın almayı düşünüyorsanız, "The Hidden Treasure of Area Zero"nun iki parçadan oluştuğunu belirtmekte fayda var: 'Teal Mask' ve 'The Indigo Disk'. Ek olarak, tüm sezonları temsil eden ve eğitmenlerin oyun içi karakterlerinin görünümünü özelleştirmelerine olanak tanıyan bir üniforma seti içerir.

Satın alırken oyunun kendi kopyanızla uyumlu DLC sürümünü seçtiğinizden emin olun.

Sonuç olarak, Pokémon Scarlet ve Violet DLC'nin piyasaya sürülmesi oyunda heyecan verici yeni bir bölüme işaret ediyor. Yeni Pokémon, büyüleyici hikayeler ve nefes kesici konumlarla, yeni maceralara istekli her Pokémon eğitmeninin sahip olması gereken bir oyundur.

