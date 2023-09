Pokemon Scarlet ve Violet'teki The Teal Mask DLC'nin Çıkış Zamanları

Dünya çapındaki eğitmenler ilk Pokemon Scarlet ve Violet DLC'si The Teal Mask'in yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. 13 Eylül Çarşamba günü piyasaya sürülecek olan oyunun, oyuncular kendi bölgelerindeki belirli çıkış zamanlarını merak ediyor.

Onaylanan bilgilere göre The Teal Mask DLC şu tarihlerde yayınlanacak:

– 6:12 Pasifik Saati (XNUMX Eylül)

– 8:12 Merkezi Saat (XNUMX Eylül)

– 9 Doğu Saati (12 Eylül)

– Birleşik Krallık Saatiyle sabah 2 (13 Eylül)

– 3:13 Orta Avrupa Saati (XNUMX Eylül)

– 5:30 Hindistan Saati (13 Eylül)

– Japonya Saatiyle sabah 9 (13 Eylül)

Bu saatler değişebilir ancak oyunun belirtilen saatte başlaması bekleniyor. Oyuncular, yayınlanma zamanı değişiklikleriyle ilgili duyurular konusunda güncel kalmalıdır.

Teal Mask, Pokemon Scarlet ve Violet için The Hidden Treasure of Area Zero DLC'nin bir parçasıdır. DLC, oyuncuları festival etkinlikleri ve sokak satıcılarıyla dolu canlı bir köy olan Kitakami'ye bir okul gezisine çıkarıyor. Pokemon Company, The Teal Mask'te tanıtılacak yeni cep canavarlarını, Efsanevileri ve karakterleri şimdiden tanıttı.

Sızıntılar ayrıca yeni yetenekler, Pokedex girişleri ve Bloodmoon Ursaluna gibi cep canavarları hakkında ek bilgileri de ortaya çıkardı. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC'nin The Indigo Disk adı verilen ikinci bölümünün 4'te 2023. Çeyrek/Kış sürümünde yayınlanması planlanıyor.

The Teal Mask DLC'yi deneyimlemek isteyen oyuncuların Pokemon Scarlet veya Pokemon Violet'e sahip olmaları gerekecek. Her iki oyuna da sahip olanların The Teal Mask'in ayrı kopyalarını satın almaları gerekecek.

Oyuncunun oyuna dahil olmasını ve deneyimini etkileyen başlangıçtaki teknik sorunlara rağmen Pokemon Scarlet ve Violet oldukça başarılı bir çıkış yaparak ilk üç günde satılan 10 milyon kopyayla tüm zamanların en büyük Nintendo sürümü oldu.

