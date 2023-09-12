Jüpiter, Nintendo Switch için Yalnızca Dijital Picross Oyunlarını Yeniden Dirilten Picross S+'ı Duyurdu

Picross meraklılarının, oyun geliştiricisi Jupiter'in yakın zamanda Nintendo Switch için Picross S+'ın yakında yayınlanacağını duyurmasını kutlamak için nedenleri var. Bu heyecan verici haber, daha önce yalnızca dijital olan dokuz Picross oyununun yeniden canlandırılacağı ve hayranların hoşuna gidecek şekilde bir kez daha kullanıma sunulacağı anlamına geliyor.

Raporlara göre Picross S+, orijinal Picross e bulmacalarını içerecek ve ayrıca sonraki Picross e oyunlarını ücretli bulmaca paketleri olarak tanıtacak. Ek olarak paket, daha önce Japonya'ya özel olan ve sonunda Batı'da da görücüye çıkacak olan Picross e9'u da içerecek.

Oyunun 2024'te piyasaya sürülmesi planlansa da, sabırsız olanlar için Nintendo Switch'te halihazırda birçok Picross oyunu mevcut. Bunun bir örneği, hayranların keyif alması için sevilen Sega karakterlerinin piktogramlarını sunan Picross S Genesis & Master System Edition'dır.

Her bir içerik paketinin ve Picross S+'ın maliyeti 4.99 $ olarak fiyatlandırılırken, dokuz oyunun tamamının toplam fiyatının 45 $ civarında olacağı tahmin ediliyor. Görünüşte yüksek fiyat etiketine rağmen, hevesli Picross oyuncuları bu oyunların sağladığı sayısız saatlerce beyin rahatlatıcı ve bağımlılık yaratan bulmaca çözme sürecine tanıklık edebilirler.

Picross S+, Nintendo Switch kütüphanesine harika bir eklenti olsa da, Nintendo Switch Online aboneliği aracılığıyla sunulan Mario's Super Picross'ta blokları kesmenin dokunsal deneyiminin eşsiz olduğunu belirtmekte fayda var.

Genel olarak, Picross S+'ın duyurusu ve yalnızca dijital olan Picross oyunlarının yeniden dirilişi, bulmaca türünün hayranları için hoş bir gelişme. Belki de bu sürüm, Jüpiter'i Batı pazarına daha fazla Japonya'ya özel Picross oyunu getirmeye teşvik edecek ve bu oyunları deneyimleme özlemi duyan istekli oyuncuların arzularını yerine getirecektir.

kaynaklar:

– Ash Parrish. (URL belirtilmedi)