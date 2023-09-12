Apple Gözlüklerin Umut Veren Potansiyeli: Son Patentlere Yakından Bir Bakış

Merakla beklenen Vision Pro VR başlığını çevreleyen gürültünün ortasında, Apple Gözlükleri hakkındaki konuşmalar ikinci planda kalmış gibi görünüyor. Mayıs ayında, Vision Pro'nun varlığı göz önüne alındığında, bu artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin fiilen piyasaya sürülmesiyle ilgili şüpheler ortaya çıktı. Ancak Apple Glasses'ın hâlâ piyasada yer almasının farklı nedenleri var.

Konfor ve pratiklik, kullanıcı deneyiminde çok önemli bir rol oynar. Her durum Vision Pro'nun saf gücünü gerektirmez ve sürekli kulaklık takmak yorucu olabilir. Kolaylık ve hızlı işlevsellik sunan hafif cihazlar sıklıkla tercih edilmektedir. Bir AR cihazı için çeşitli heyecan verici özelliklerin ana hatlarını çizen yakın tarihli bir patent başvurusunun da gösterdiği gibi, Apple bunu anlamış görünüyor.

Patentte vurgulanan özelliklerden biri de zahmetsiz navigasyon sağlayan dijital taçtır. Kullanıcıların bildirimler, resimler arasında kolayca gezinmesine ve hatta müzik çalmasına olanak tanır. Temel olarak bu işlev, bir akıllı saatin özelliklerine benzeyen ancak doğrudan kullanıcının gözlerinin önünde görünen bir baş üstü göstergeye (HUD) benzemektedir.

Ancak Apple, Gözlükleri uygulanabilir hale getirmek istiyorsa çoklu görev yeteneklerinin uygulanması gerekiyor. Son raporlar, Apple'ın Vision Pro'nun biri tüketici pazarına yönelik iki yeni modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor. Tüketici odaklı bu modelin Apple Glasses mı olacağı, yoksa Glass'ın bu yeni versiyonla mı değiştirildiği konusunda spekülasyonlar ortaya çıkıyor.

Apple'ın Wonderlust etkinliği bugün planlandığından, bu donanım projelerinden herhangi biriyle ilgili güncellemeler için umut var. Bununla birlikte, tüm patentlerin gerçekleştirilmiş ürünler veya özellikler olarak meyve vermediğini unutmamak önemlidir. Apple'ın AR kulaklıklar alanındaki planlarını yalnızca zaman gerçekten ortaya çıkaracak.

Kaynaklar: Apple'dan patent gönderimi